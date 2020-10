Joe Biden n’allait pas laisser passer la mouche virale qui a atterri sur la tête de Mike Pence lors du débat vice-présidentiel sans en tirer parti d’un front de campagne. Le candidat démocrate à la présidentielle et son équipe ont rapidement utilisé la mouche de toutes les manières possibles peu de temps après le débat, allant même jusqu’à proposer des tapettes à mouche sur la boutique officielle de l’équipe.

Situé sur son site Web, les visiteurs peuvent acheter une tapette «Truth Over Flies» pour 10 $. Tous les profits vont au Biden Victory Fund. Les articles, cependant, ne semblaient pas durer longtemps car le site Web répertorie déjà les swatters comme étant en rupture de stock et complètement épuisés. Pour en faire la promotion sur Twitter, le compte a utilisé l’argument de vente comme «évite les mouches et les mensonges».

Swats les mouches et les mensonges. Obtenez le vôtre aujourd’hui: https://t.co/ehsECKfDPO pic.twitter.com/oVLHHmq85c – Team Joe (envoyez JOE au 30330) (@TeamJoe) 8 octobre 2020

Ce n’est pas la première fois que la boutique de Biden vise un contenu accrocheur et l’utilise pour promouvoir la campagne. Lorsque l’équipe d’enquête du New York Times a découvert ce que le président Donald Trump avait payé en impôts, le magasin de Biden a rapidement assemblé une chemise qui disait: «J’ai payé plus d’impôts que Donald Trump». Il y avait aussi des boutons et des autocollants faits avec le dicton.

Au cours du débat où la mouche a été vue sur la tête de Pence, les médias sociaux ont éclaté dans une frénésie. En conséquence, Biden a cherché à profiter de ce moment pour gagner encore plus de soutien, partageant une photo de lui-même avec une tapette à mouche et écrivant un tweet rempli de jeux de mots, “Pitch in $ 5 pour aider cette campagne à voler.” Son équipe a également mis en place un domaine de site Web secondaire, «flywillvote.com», qui, une fois cliqué, dirigeait les visiteurs vers une page d’inscription des électeurs.

Faites un don de 5 $ pour aider cette campagne à voler. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV – Joe Biden (@JoeBiden) 8 octobre 2020

Avec octobre ici, les élections du 3 novembre sont à seulement trois semaines car Biden et Trump, qui est à moins de deux semaines de son diagnostic de COVID-19, sont revenus sur la piste électorale pour leurs dernières chances de gagner des États clés. Biden s’est rendu dans l’Ohio pour quelques arrêts pendant que Trump se retrouve en Floride pour la première fois sur la piste depuis sa libération du centre médical Walter Reed. Les deux ont eu un autre débat programmé, bien que cela ait été lancé pour une boucle après le passage à un débat à distance auquel Trump a refusé de participer. Lundi, il reste une incertitude quant à savoir si les deux auront ou non une dernière chance. au niveau national pour faire un pitch aux électeurs.