Un an après que YouTubers ait lancé une campagne pour collecter suffisamment d’argent pour planter 20 millions d’arbres, la campagne est dans une phase critique: planter les arbres et assurer leur survie. Même si la collecte de fonds a été un succès retentissant, il sera plus difficile de s’assurer que la planète en a pour son argent. L’organisme de bienfaisance qui coordonne la plantation d’arbres, Arbor Day Foundation, affirme qu’il est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’avoir les 20 millions d’arbres dans le sol d’ici la fin de 2022. Mais il a dû faire face à des obstacles sur la route cette année alors que la pandémie en cours et historique des incendies de forêt se sont déroulés.

Jimmy «MrBeast» Donaldson a obtenu la campagne, surnommée #TeamTrees, lancée en octobre dernier comme un moyen de commémorer sa chaîne YouTube atteignant 20 millions d’abonnés. Plus de 600 YouTubers, y compris des créateurs populaires comme Mark Rober (8,7 millions d’abonnés), Marshmello (40,2 millions) et Marques Brownlee (9,5 millions), ont sauté à bord. En décembre, ils avaient dépassé leur objectif de récolter 20 millions de dollars, suffisamment pour planter 20 millions d’arbres.

La Fondation Arbor Day s’est fixé comme objectif d’obtenir un peu plus de 7 millions d’arbres dans le sol cette année et est près des deux tiers du chemin, avec 4,6 millions plantés. La fondation s’associe à d’autres organisations et services forestiers du monde entier qui plantent les arbres. À Madagascar, 100 000 mangroves, des arbres particulièrement efficaces pour protéger les rives de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête, ont déjà été plantées. Le Sénégal devrait abriter un million de nouveaux arbres fruitiers et à noix d’ici fin 2020; le pays accueillera le plus grand nombre d’arbres plantés en un seul endroit cette année. L’endroit avec le plus grand nombre d’arbres est le Michigan, où plus de 657 000 arbres ont été plantés dans les forêts de pins de l’État.

«Je me préparais aux impacts du COVID»

En raison de la pandémie, la Fondation Arbor Day affirme qu’environ 10% des projets censés faire partie de #TeamTrees ont été annulés. Bon nombre des projets annulés étaient des efforts de reboisement basés dans le haut Midwest des États-Unis. Mais c’était finalement un coup moins grave de COVID-19 que la fondation ne l’avait initialement prévu.

«Je me préparais aux impacts du COVID sur le programme. Et bien sûr, il y avait certainement des impacts, mais pas près de ce que je pensais que ce serait », dit Bradley Brandt, qui gère les programmes de restauration des forêts pour la Arbor Day Foundation. «La bonne nouvelle est que [our partners] vous travaillez à l’extérieur, et vous pouvez donc toujours planter des arbres et faire ce que vous devez faire à l’extérieur tant que vous le faites en toute sécurité.

Les incendies de forêt historiques étaient une autre source de préoccupation cette année, car des incendies ont brûlé sur une superficie record de terres sur la côte ouest des États-Unis. «Je suis plus préoccupé par eux au moment où nous parlons en ce moment, car la Californie connaît la plus grande saison d’incendie jamais enregistrée», déclare Brandt.

Par conséquent, la manière dont les projets évolueront en Occident reste en suspens, selon Brandt. «Ils sont occupés en ce moment alors qu’ils essaient d’éteindre les incendies, et ils travaillent sur la sécurité des êtres humains… ils ne sont pas encore aussi enclins à parler avec moi de restauration», dit Brandt. Mais bientôt, Brandt s’attend à ce qu’il y ait un énorme besoin de restaurer les forêts qui ont brûlé.

Lorsque les partenaires de la Fondation Arbor Day commenceront à replanter dans les zones dévastées, ils devront réfléchir aux arbres qui seront les plus résistants. Le changement climatique entraîne des sécheresses et des saisons d’incendie plus graves dans des endroits comme la Californie. «Le Service forestier est actuellement confronté au changement climatique. Et ils commencent à avoir à prendre des décisions difficiles concernant les espèces d’arbres – les espèces que nous plantons en ce moment vont-elles être une excellente idée dans 30 ans? » Dit Brandt.

Les forêts deviennent plus vulnérables dans un monde qui se réchauffe

Les forêts, des séquoias géants de Californie aux forêts de mangroves des tropiques, deviennent de plus en plus vulnérables dans un monde qui se réchauffe. Mais ils jouent également un rôle important dans le ralentissement du changement climatique en absorbant et en stockant le dioxyde de carbone chauffant la planète que les gens libèrent en brûlant des combustibles fossiles.

Pour que des efforts comme #TeamTrees jouent un rôle de premier plan dans les solutions climatiques, les bons arbres doivent être plantés aux bons endroits. Planter de nouvelles espèces ou semer rangée après rangée de la même espèce dans des endroits où elles n’étaient pas auparavant peut nuire aux écosystèmes indigènes. La restauration et la protection des forêts endommagées est une voie plus sûre et a été particulièrement efficace lorsqu’elle est associée à des programmes qui soutiennent les communautés locales et les peuples autochtones qui vivent dans ces forêts.

La Fondation Arbor Day dit qu’elle tient compte de tout cela lors du choix des partenaires de plantation d’arbres. Ce sera la clé pour assurer la survie de chaque jeune gaule. Étant donné que les arbres ne piègent le carbone que lorsqu’ils sont vivants et prospères, leur succès dans les décennies – voire les siècles – à venir sera également important pour notre survie dans un monde qui se réchauffe.