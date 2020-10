Avant le débat vice-présidentiel, la campagne Trump a pris une photo sur le commentaire passé de Kamala Harris sur Tupac Shakur. Selon le NY Post, le conseiller principal de la campagne Trump, Jason Miller, a déclaré aux journalistes: “Je peux confirmer que nous avons laissé un billet pour Tupac Shakur, qui, comme nous le savons, est le rappeur préféré du sénateur Harris en vie.” Tupac est décédé en 1996, à l’âge de 25 ans, après avoir été victime d’une fusillade au volant.

Miller a ajouté: “Je ne sais pas s’il se présente. Personnellement, je suis plus fan de Biggie s’il est toujours en vie, mais nous aurons un ticket pour M. Shakur.” Le commentaire de Miller fait référence à Biggie Smalls, un autre rappeur emblématique des années 90 qui a été tué dans une fusillade au volant. Lors d’une précédente interview sur CNN, on a demandé à Harris qui, selon elle, était le «meilleur rappeur vivant», et elle a répondu «Tupac». Le sénateur californien a ensuite ajouté: “Pas vivant, je sais, je continue à faire ça.”

(Ce n’est pas une blague et a été confirmé par le conseiller principal de la campagne Trump @JasonMillerinDC lors d’un appel de presse) – Amber Athey (@amber_athey) 7 octobre 2020

La blague de Miller sur Tupac peut également faire référence au fait que Harris a été accusée d’avoir menti sur le fait de fumer de la marijuana en écoutant Tupac et Snoop Dogg lorsqu’elle était étudiante. Notamment, Harris est diplômé de l’Université Howard en 1986. Le premier album studio de Tupac, 2Pacalypse Now, est sorti en 1991. Le premier album de Snoop Dogg, Doggystyle, est sorti en 1993.

En août, Joe Biden a annoncé qu’il avait choisi Harris a le candidat à la vice-présidence sur son billet, écrivant dans un e-mail, “Joe Biden ici. Grande nouvelle: j’ai choisi Kamala Harris comme candidat à la vice-présidence. Ensemble, avec vous, nous allons battre Trump. “

Harris avait été largement considéré comme le favori du choix du vice-président de Biden, le candidat démocrate à la présidentielle ayant récemment été photographié tenant un morceau de papier sur lequel était écrit Harris. Une fiche d’information publiée par la campagne Biden a également noté que Harris avait une excellente relation avec le fils décédé de Biden, Beau.

Maintenant, Harris affrontera l’actuel vice-président Mike Pence dans un débat vice-présidentiel qui doit avoir lieu à l’Université de l’Utah à Salt Lake City. Il débutera à 21 h HE, et les candidats seront séparés par un séparateur en plexiglas. Cela est dû aux infections généralisées de COVID-19 qui ont traversé le personnel de la Maison Blanche et les politiciens du GOP. Le président Trump lui-même a été testé positif à la maladie. et a dû être hospitalisé. Il est depuis retourné à la Maison Blanche.