voici seulement deux choses que les joueurs de cricket aiment plus que le football: le golf et celui de Nando. Les joueurs de cricket joueront au football à n’importe quelle occasion, mais auront souvent des ennuis pour le faire.

Seulement cette année, les hommes anglais ont été interdits de jouer dans leur échauffement après que Rory Burns a endommagé certains ligaments de la cheville au Cap.

Le refrain familier chaque fois qu’un tel incident se produit – environ deux fois par décennie – est que vous ne voyez pas les footballeurs s’échauffer en ayant un filet.

Eh bien, les temps ont changé. Lundi, Dele Alli a posté une vidéo de son incroyable capture lors d’une balade avec ses coéquipiers de Tottenham.

Voici l’analyse approfondie du correspondant de cricket Will Macpherson de cette action au sol d’entraînement …

On dirait une surface plate et vraie avec un peu de rebond à Hotspur Way. Peu de chances de se rompre plus tard dans la partie. Des limites suffisamment grandes pour que les règles locales autorisent les coups d’attaque. Sensible de stationner les fielders droit. La balle est douce, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter pour ce joli grand miroir.

La première chose à dire ici est que, comme le cliché des commentaires le dit, c’est un très bon cricket à tous les niveaux. Commençons par la livraison. Le quilleur Jack Clarke, un bon garçon du Yorkshire, sert en effet une pause bien rangée. Son approche latérale délicate rappelle vaguement les employés à temps partiel de Michael Vaughan, mais il y a plus de but à mesure qu’il s’approche du pli et d’un bras plus rapide. La balle est pleine, plate et vraie.

Le batteur Harvey White, un autre jeune, joue bien le ballon. Vraiment, il a fait peu de mal. C’est un coup puissant et moderne, dégageant la jambe avant, avec un peu de Sam Curran à ce sujet. Il la frappe sur le sol et, évaluant le terrain, choisit son homme.

À l’exception de Ben Davies au midwicket, qui prend une gorgée de sa boisson alors que le quilleur entre (Ben, nous avons de vraies pauses pour cela au cricket), Dele y regarde le moins. Il n’est ni serré ni dos à la clôture. Regardez les autres, traquant dans le champ.

Long-off: Harry Kane – Un cavalier de limite de Ben Stokes-esque. Kane a déjà montré un vague intérêt pour le cricket, se penchant sur Virat Kohli sur les réseaux sociaux et jouant avec vos Stuart Broads, votre Moeen Alis et vos Jos Buttlers pour un #contenu cross-sport bien et propre.

Couverture supplémentaire courte: Joe Hart – Ne le touchez pas près de ce type. C’est un vrai blaireau de cricket qui a été dans l’académie du Worcestershire pendant un peu à l’adolescence et qui s’est rendu célèbre pour Shrewsbury contre Knowle et Dorridge lors de cette magnifique journée d’été ensoleillée en 2018, lorsque Kane, Dele et les gars ont renversé la Suède à la Coupe du monde. .

Feuillet: Gareth Bale – Pro senior classique. Ce type, vous devez le supposer, a déjà eu une chauve-souris et s’est installé pour un après-midi dans les pinces. Base solide et large, mains sur les genoux. S’il s’approche de lui, il le prend. Il est en fait assez courageusement placé près d’un ravin risqué. Peut-être devrait porter un casque.

(Twitter / @ dele_official)

Gardien de guichet: Eric Dier – Il se passe beaucoup de choses ici. Dier porte de véritables gants de portillon. Et, correctement, il porte des manches d’amour pour accompagner ces gants et les applaudir avec manie. Mais il est en retrait quand le bowling de Clarke tourne. Lève-toi sur ces souches, fils! Entrez dans son oreille et donnez-lui quelque chose à penser.

Quoi qu’il en soit, revenons à la capture. Dele semble se mettre dans une position horrible avant une récupération spectaculaire, roulant simplement sa cheville, permettant habilement au ballon de flotter et prenant une capture calme. Inutile de dire qu’un tel mouvement aurait été beaucoup plus inconfortable avec une vraie balle de cricket – mais ce n’est pas inconnu. Mark Taylor l’a fait une fois.

Hart rejoint Dele pour célébrer dans un style incrédule. En bas à gauche, Dier fait d’abord un signe en T pour demander un avis, puis revient à applaudir comme un sceau. White regarde d’abord le sol, incrédule, puis semble remettre en question la décision, se tournant même vers un arbitre carré inexistant à la recherche de confirmation qu’il est en route.

(Twitter / @ dele_official)

Si c’était un match de test, les arbitres jetteraient probablement un coup d’œil à l’étage, avec un léger signal de «dehors» et quelques absurdités absolues à suivre concernant le raccourcissement. À Hotspur Way, White est en route.

Observations et questions de suivi

Lundi était le 20e anniversaire de Clarke. Était-ce pour ça qu’ils jouaient? Espérons que non – cela devrait être un événement régulier.

En parlant de Clarke, il est clairement dans les guichets et a une action très ordonnée. L’Angleterre se dirige vers le sous-continent après Noël, a besoin d’une grande équipe à cause de Covid et a peu d’options de spin. #ANNOUNCECLARKE

Il est étrangement rassurant de voir que Football Twitter réagit aussi mal que Cricket Twitter lorsque les joueurs osent s’amuser un peu avec un autre sport. Le ton des commentaires était que Dele devait “se concentrer sur le football”. Détendez-vous, les gars!

Pourquoi, oh pourquoi, Amazon a-t-il fait ce documentaire l’année avant que Hart (qui a vraisemblablement apporté ce kit) rejoigne les Spurs? Plus de ce genre de chose.

Sur cette note, il y a clairement plus de séquences – ce sont des caméras CCTV. Dele sait exactement où chacun est et a demandé le métrage, puis l’a édité et publié.

Il peut y avoir des heures de séquences. Comme Davies l’a demandé à Dele sur Instagram: “Pourquoi ne pas mettre en place la vidéo de vous au bâton?”

Plus important encore, que pense Jose de tout cela?