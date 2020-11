La caractérisation de Lizbeth Rodríguez comme une catrina fait tomber les fans amoureux | Instagram

2 novembre dernier Lizbeth Rodriguez a partagé un esprit sa tenue de l’un des personnages les plus emblématiques de cette journée traditionnelle, il a été peint et arrangé dans le style d’un Catrina Même si c’était en fait un peu différent, mais cela avait l’air tout aussi captivant, à tel point que ses fans étaient ravis.

Lizbeth Rodríguez a honoré toutes les personnes qui ne sont plus avec nous à travers sa caractérisation, qu’en dépit d’être un peu différent de ce que nous avons l’habitude de voir à propos de ce personnage, la vérité était que c’était vraiment spectaculaire à regarder. de n’importe qui.

Ils étaient deux Photographies celle qu’elle nous a donnée où elle portait également une robe blanche impressionnante, avec une ouverture dans la jambe montrant ainsi sa jambe galbée, elle était aussi un peu serrée, elle avait une coupe sirène, un col en “V” prononcé et une goutte sur les côtés mais seulement un peu, cela faisait partie de son vêtement séduisant.

Quelque chose qui a également attiré beaucoup d’attention sur la tenue du youtuber Lizbeth Rodriguez c’est qu’elle portait une sorte de “veste” transparente, celle-ci atteignait le sol et avait un léger ton turquoise, un autre accessoire qui était accompagné était un chapeau charro et la décoration de son maquillage même si c’était quelque chose d’inhabituel, Il était assez créatif, il a utilisé des couleurs néon et ses yeux étaient magnifiques comme son maquilleur professionnel le fait habituellement.

En commémoration de tous ceux qui ne sont plus avec nous, reposez en paix et sont les bienvenus pour profiter de leur offrande, le 2 novembre, jour des morts », a écrit le youtubeur.

Dans sa publication, des centaines de commentaires ont convenu qu’il était beau, surtout pour l’honneur qu’il faisait à l’une des plus anciennes traditions du pays, il y a beaucoup de gens qui adorent Lizbeth Rodriguez surtout à cause de sa personnalité et de ce qu’elle projette, être une femme extrêmement forte, déterminée et tenace, c’est pourquoi elle est admirée par beaucoup mais aussi critiquée par d’autres.

A partir de maintenant, tu seras ma photo préférée “,” Magnifique, je suis votre admiratrice numéro un, vous avez vraiment l’air cool belle car je vous envoie toujours un câlin et de nombreuses salutations de San Luis Potosí Je vous aime beaucoup J’espère vous rencontrer bientôt “, quelques commentaires qu’ils ont faits.

Il convient de préciser que ce n’était pas la seule publication qu’il a décidé de partager par rapport à ce nouveau costume que ses fans ont tant aimé, dans une vidéo antérieure à cette publication il y a une vidéo d’une petite partie de l’ensemble du processus de sa transformation.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est peut-être l’une des tenues qui a le plus mis en valeur la beauté de Lizbeth RodriguezEn dépit d’être un peu plus maquillée que la normale, son visage peut être vu extrêmement heureux et coquin, ce qui est sans aucun doute que ce style se combine parfaitement avec sa personnalité.

Tout au long de sa carrière, Lizbeth Rodríguez a été caractérisée par son implication dans certaines controverses avec d’autres personnalités d’Internet comme elle, nous parlons de certains des noms les plus reconnus au Mexique, peut-être que vous les reconnaissez immédiatement: Luisito communique, Juan par Dios Pantoja et Kimberly Loaiza.

Il est peut-être extrêmement facile pour une personne derrière un écran numérique de critiquer une célébrité ou une personnalité Internet, cela s’est produit constamment avec Lizbeth Rodriguez, ils ne se donnent pas l’occasion de la rencontrer.

Bien que beaucoup admettent savoir comment elle est en réalité, cependant, les rares ou nombreuses célébrités avec lesquelles elle a eu la chance de vivre finissent amoureuses de sa personnalité, un exemple clair de Celia Lora avec qui elle a participé à l’émission de télé-réalité “Barak l’expérience” à la fois ils se sont fait de très bons amis pendant les 10 jours qu’ils ont passé 24 heures sur 24 à vivre ensemble aux côtés de 4 autres influenceurs.

Lisez aussi: Le plus délicieux pour Lizbeth Rodríguez! beaucoup a été livré