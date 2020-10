Vendredi, une caravane de partisans de Trump a suivi un bus de campagne Biden sur l’autoroute près d’Austin, au Texas, essayant prétendument de ralentir le bus ou même de le faire sortir de la route. Des vidéos virales de la rencontre montrent des camionnettes arborant des drapeaux «Trump 2020» et d’autres véhicules entourant le bus Biden et l’enfermant. La campagne Biden a finalement annulé son rassemblement prévu, mais a déclaré à CBS Austin que ce n’était pas à cause du prétendu interférence de la circulation.

Plusieurs vidéos de la scène montrent des véhicules portant des marchandises de la campagne Trump entourant le bus Biden, se dirigeant devant lui et ralentissant. Certains témoins ont même affirmé sur Twitter que les camions tentaient de faire sortir le bus de la route. Selon le représentant du Texas, Rafael Anchia, les chauffeurs ont clairement indiqué qu’ils étaient armés et «enfonçaient des véhicules volontaires [and] bloquant la circulation pendant 40 minutes. “La caravane a suivi le bus Biden au large de la I-35 et dans la ville, où au moins certains organisateurs d’événements les ont considérés comme une” menace pour la sécurité “.

Ces tactiques n’ont pas leur place au Texas, mon État d’origine, et aucune place en Amérique. S’il vous plait, votez. Veuillez faire du bénévolat ce week-end. L’avenir de notre démocratie est en jeu. pic.twitter.com/G0O4yg2vnJ – Dr Eric Cervini (@ericcervini) 31 octobre 2020

Alors que la campagne Biden a affirmé que ses événements de vendredi n’avaient pas été annulés en raison de ces affrontements, la représentante d’État Sheryl Cole a déclaré le contraire. Sur Twitter, elle a écrit: “nous venons d’annuler un événement conjoint à Pflugerville avec [Joe Biden] campagne, [Austin Young Democrats] et plus encore, pour des raisons de sécurité. Malheureusement, les manifestants pro-Trump se sont intensifiés bien au-delà des limites de sécurité. Désolé pour tous ceux qui attendaient avec impatience cet événement amusant. “

CBS Austin rapporte que la ville a peur des affrontements plus violents comme celui-ci, surtout lorsque la légitimité de l’élection est remise en question. Le directeur de la résolution des conflits au Centre Carter, Hrair Balian, a déclaré aux journalistes que “les deux dirigeants doivent appeler au calme”.

Des trolls armés de Trump harcèlent Biden Bus sur l’I-35, enfoncent des véhicules bénévoles et bloquent la circulation pendant 40 minutes. Eric Trump s’est adressé à FB pour inciter à cette violence. Au moins, le corbillard Trump est approprié compte tenu des 200 000 Américains qui sont décédés en raison de son incompétence. #VoteHimOut pic.twitter.com/vUyhhKyceo – Rafael Anchía (@RafaelAnchia) 30 octobre 2020

“Déshumaniser l’autre côté et chercher à tout prendre et ne rien laisser à l’autre côté, ce sont des signaux que les choses peuvent très mal tourner”, a déclaré Balian.

Jusqu’à présent, Trump n’a pas répondu aux vidéos de ses partisans perturbant la circulation avec son nom inscrit sur leurs véhicules. Le président a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir condamné la violence de ses partisans, y compris des groupes suprémacistes blancs comme les Proud Boys. Il a également été critiqué pour avoir trop critiqué les groupes de gauche, même après que les enquêteurs fédéraux aient découvert que des groupes comme “AntiFa” ne constituaient pas une menace organisée.

Un représentant du Parti démocrate du comté de Travis a déclaré que les partisans de Trump suivaient le bus Biden «dans tout le pays». Depuis que nous sommes ici, ils crient après le maire Adler et crient à quel point Joe Biden est un communiste. pic.twitter.com/RfyTfhhI1z – Jordan Bontke (@JBontkeCBS) 30 octobre 2020

Au moment d’écrire ces lignes, les derniers sondages montrent que Biden mène d’environ 8,5 points dans les sondages nationaux, selon The Guardian. Le jour des élections 2020 est le mardi 3 novembre.