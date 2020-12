M

des millions de personnes verront leur vie «déverrouillée» en obtenant le coup de Covid et une carte montrant qu’ils l’ont eu, a déclaré un ministre aujourd’hui.

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a souligné que le programme de vaccination, le premier à démarrer en Occident, permettrait également de «déverrouiller» l’économie britannique.

Interrogé sur les cartes que les gens recevront une fois qu’ils auront reçu le vaccin, il a déclaré à Sky News: «En fin de compte, il s’agit de s’assurer qu’il y a un large déploiement et une confiance dans ce déploiement.»

Interrogé sur la question de savoir si les cartes sont un «passeport» qui permettra aux gens d’aller dans des endroits où ils ne le feraient pas sans un, il a ajouté: «Il s’agit de débloquer la vie des gens, il s’agit de déverrouiller l’économie, il s’agit de veiller à protéger les vies et à protéger les moyens de subsistance . »

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, avait précédemment insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de plans pour des «passeports de vaccination», bien que certaines entreprises, y compris au moins une compagnie aérienne, aient déclaré qu’elles offriraient un traitement préférentiel aux personnes qui ont eu le coup.

Pendant ce temps, les chefs de la santé exhortent des millions de personnes à «attendre votre tour» pour le coup Covid-19, craignant que les hôpitaux et les médecins généralistes ne soient submergés par la demande.

L’un d’eux est l’hôpital universitaire de Croydon où les approvisionnements du vaccin Pfizer / BioNTech voyaient arriver hier.

Cependant, la fiducie a publié un dépliant du NHS England, intitulé «Pourquoi dois-je attendre mon vaccin COVID-19», qui répertorie les groupes prioritaires pour recevoir le vaccin, y compris les résidents et les travailleurs des maisons de soins, les plus de 80 ans et la santé de première ligne les travailleurs descendant ensuite les tranches d’âge jusqu’aux plus de 50 ans.

Les responsables de la santé craignent qu’une fois que les vaccinations commencent, il y aura une augmentation de la demande de la part des jeunes désireux d’obtenir la liberté que le vaccin est censé offrir à une vie plus normale.

Mais le feuillet a souligné: «Veuillez attendre votre tour. Si vous ne faites pas partie des groupes ci-dessus, vous devrez attendre une vaccination Covid-19 jusqu’à ce que plus de fournitures soient disponibles. Lorsque plus de vaccins seront disponibles, nous les proposerons à plus de groupes de la population. »

Les sept hôpitaux de Londres qui commenceront à vacciner les gens sont Croydon, Kings College Hospital et son hôpital jumeau Princess Royal à Orpington, les hôpitaux Royal Free, Guy’s et St Thomas ‘, St George’s et University College.

La première livraison du vaccin Pfizer au Royaume-Uni est d’environ 800 000 doses, assez pour vacciner seulement 400 000 personnes, qui devraient être arrivées cette semaine.

Les ministres espèrent recevoir plusieurs millions de doses supplémentaires d’ici la fin de l’année en provenance de l’usine de fabrication de Pfizer en Belgique.

Mais même si cela est livré, il ne permettra que quelques millions de personnes soient vaccinées avant Noël.

Le gouvernement a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, mais 100 millions du vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca, qui pourraient bientôt être approuvés par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Le modèle Oxford est également plus facile à utiliser car il ne doit pas être stocké à moins 70 degrés C, comme c’est le cas pour Pfizer.

Même une fois que les gens ont reçu le vaccin, ils sont toujours incités à suivre les règles de distanciation sociale car il n’est pas clair s’ils peuvent encore transmettre la maladie.

M. Cleverly a exprimé sa «frustration» face aux photos des foules faisant du shopping le week-end, y compris à Regent Street.

Il a souligné qu’il y avait «de la lumière au bout du tunnel» avec le vaccin, mais a ajouté: Nous devons encore exercer une responsabilité personnelle.

«Ne nous précipitons pas. Nous y sommes presque mais ne nous précipitons pas. »