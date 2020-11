La candidate d’American Idol, Nikki McKibbin, est décédée aux premières heures de dimanche matin après avoir souffert d’un anévrisme cérébral. McKibbin était l’une des stars les plus remarquables de la saison 1 d’American Idol, et des sources proches de sa famille ont déclaré à TMZ que sa mort était survenue de manière inattendue. Elle n’avait que 42 ans.

McKibbin aurait souffert d’un anévrisme cérébral et aurait été hospitalisé pendant la nuit. Des initiés ont déclaré qu’elle était décédée vers 3 heures du matin dimanche matin et avait été déclarée morte à l’hôpital. Sa famille était à ses côtés au moment de sa mort. McKibbin était une donneuse d’organes, et comme elle était à l’hôpital, sa générosité pourrait peut-être aider les autres. Pourtant, sa famille et ses fans sont en deuil dimanche.

Un anévrisme cérébral est le terme médical désignant un vaisseau sanguin bombé dans le cerveau, qui peut dévaster le corps sans avertissement lorsqu’il fuit, se rompt ou éclate. Si elle provoque des saignements dans le cerveau, elle peut entraîner un accident vasculaire cérébral hémorragique, qui met immédiatement la vie en danger et sans avertissement.

En règle générale, les anévrismes cérébraux sont trouvés lors de tests pour d’autres conditions, selon la clinique Mayo. Parfois, un traitement est nécessaire pour éviter une rupture, mais d’autres fois, l’anomalie peut être ignorée. Les symptômes d’un anévrisme cérébral rompu comprennent des maux de tête soudains, des nausées et des vomissements, une raideur de la nuque, une vision floue ou double, une sensibilité à la lumière, des convulsions, une confusion et une perte de conscience. Dans ces cas, une attention médicale immédiate est nécessaire.

McKibbin a participé à la toute première saison d’American Idol en 2002, et à l’époque, elle était l’une des voix préférées des fans du nouveau phénomène de la culture pop. Elle a interprété des reprises de chansons de Melissa Etheridge, Janis Joplin, Alanis Morissette et Stevie Nicks, s’établissant dans le même genre et le même ton.

McKibbin a terminé troisième de la compétition et, bien qu’elle n’ait pas gagné, elle a signé un contrat record avec RCA. Elle continuera à travailler avec différents groupes et labels, sortant un album complet en 2007 – Unleashed.

Dans le même temps, McKibbin a continué à apparaître dans des émissions de télé-réalité, notamment Fear Factor, Battle of the Network Reality Stars et Kill Reality. En 2008, elle est même apparue sur Celebrity Rehab avec le Dr Drew, révélant qu’elle était aux prises avec l’alcoolisme et la dépendance à la cocaïne. Tout au long du spectacle et d’un autre passage sur Sober House, elle a su maintenir sa sobriété pendant des années.

McKibbin laisse dans le deuil son mari et son fils, Tristan. Partout dans le monde, les fans d’American Idol pleurent le chanteur.