Lundi, il a été révélé que le fils de Robert Redford, James Redford, avait perdu la vie après sa bataille contre le cancer. Il avait 58 ans au moment de son décès.

La cause de sa mort était le résultat d’un cancer des voies biliaires dans son foie. L’épouse de Redford, Kyle, a d’abord partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, expliquant que sa maladie était revenue il y a deux ans avec le cancer découvert en novembre dernier. Les médecins ont appris la gravité de sa maladie du foie alors qu’il attendait une transplantation hépatique. Le cancer des voies biliaires, également connu sous le nom de cholangiocarcinome, est rare chez les patients présentant trois types différents selon la localisation du cancer. La clinique Mayo répertorie la tumeur comme «très difficile à traiter». La cause de cette forme de cancer voit les cellules de la voie biliaire muter son ADN, ce qui entraîne une croissance incontrôlée des cellules et la formation d’une tumeur. Redford aurait eu des problèmes de santé au début de sa vie. En 1993, il a eu besoin de greffes hépatiques multiples et a également été diagnostiqué avec une maladie auto-immune rare appelée cholangite sclérosante primitive.

Jamie est mort aujourd’hui. Nous sommes navrés. Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera profondément. En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux au cours des 2 dernières années. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 – kyle redford (@kyleredford) 16 octobre 2020

En raison de son combat avec la santé, Redford a ensuite fondé le James Redford Institute for Transplant Awareness. Cet organisme à but non lucratif a été créé pour éduquer les gens sur les organes et organiser les dons de tissus. Le défunt activiste, selon son site Web, a attendu six mois qu’un donateur lui sauve la vie. L’organisation a également cherché à sensibiliser à travers le cinéma, qui a vu l’institution de Redford produire trois films mettant en vedette les donateurs et le processus, «Nous nous efforçons d’éduquer les gens, et en particulier les jeunes, sur le miracle de la transplantation.

Dans son message, l’épouse de Redford a déclaré que la famille était «navrée» après sa mort. Elle a dit que son mari «avait vécu une vie magnifique et percutante». Les deux se sont mariés pendant 32 ans et ont accueilli deux enfants dans le monde, Dylan et Lena. Avec sa propre fondation, lui et son père ont également co-fondé le Redford Centre en 2005, une autre organisation à but non lucratif mettant l’accent sur le cinéma. Celui-ci a fourni des subventions aux cinéastes en herbe qui cherchent à produire du contenu ayant à voir avec des problèmes du monde réel tels que le changement climatique.