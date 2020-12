Jon Huber, également connu sous ses noms de scène de la WWE Luke Harper et Brodie Lee, est décédé samedi à 41 ans. Sa femme, Amanda, a partagé un post émotionnel sur Instagram détaillant sa vie, son héritage et ce qui a causé son décès. La cause du décès de Huber serait un «problème pulmonaire non lié au COVID».

Son épouse a expliqué qu’il avait eu une «bataille acharnée» après avoir traité les problèmes pendant quelques mois. Huber était en traitement à la clinique Mayo. Dans son message, Amanda a applaudi le centre médical pour tout ce qu’il pouvait faire, affirmant qu’ils étaient «littéralement les meilleurs médecins et infirmières du monde» après lui avoir donné tout le soutien et les informations dont elle avait besoin. Bien que sa mort ait été un choc pour l’industrie de la lutte et les fans, sa femme a déclaré que ses proches à l’hôpital l’avaient entouré. Il n’avait plus combattu à l’AEW depuis octobre et son absence n’a jamais été documentée.

Sa mort a pris beaucoup de ses pairs complètement au dépourvu car il avait été actif dans l’industrie après avoir quitté la WWE, où il avait passé huit ans, à l’AEW en mars. Parmi les lutteurs qui ont rendu hommage à son héritage au cours du week-end, il y avait Charlotte Flair. La star de la lutte féminine l’a appelé l’une des âmes les plus «gentilles» qu’elle ait jamais rencontrées malgré son personnage devant la caméra sur le ring. «Un modèle de mari et de père, et la preuve que certaines personnes sont trop bonnes pour cette Terre», a-t-elle écrit sur Twitter. Bray Wyatt était également un bon ami, l’appelant son «meilleur ami» et son «frère» dans son hommage sur Instagram. «Nous étions toujours à notre meilleur lorsque nous étions une équipe», a-t-il écrit. «Je pense que nous le savions tous les deux. Nous nous sommes battus comme des frères parce que nous l’étions. L’un des plus emblématiques à avoir jamais foulé un ring, Hulk Hogan, a également publié sur Twitter qu’il était «totalement dévasté» par la perte d’un «grand talent et d’un être humain formidable».

Dans sa déclaration, la WWE a déclaré qu’il “avait trouvé le succès à chaque étape de sa carrière dans le divertissement sportif.” Parmi les faits saillants de sa carrière figurait sa victoire sur Dolph Ziggler pour le championnat intercontinental et un titre par équipe avec Rowan. Huber a demandé sa libération de la WWE à la fin de 2019, et après avoir été honoré, il est rapidement passé à l’AEW, où il a remporté le championnat TNT peu de temps après le changement.