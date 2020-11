La cause du décès de Sean Connery a été révélée sur son certificat de décès. L’acteur légendaire, qui a joué le premier James Bond vu sur grand écran, est décédé chez lui aux Bahamas le 31 octobre à 1h30 du matin, Connery avait 90 ans.

Selon le certificat de décès, obtenu par TMZ dimanche, Connery est mort dans son sommeil d’une pneumonie, d’une insuffisance cardiaque et de la vieillesse. Le document énumère également la fibrillation auriculaire, une fréquence cardiaque irrégulière, parmi les causes de décès. Sa profession a été répertoriée comme «acteur à la retraite», car Connery a quitté l’entreprise après être apparu dans le film de 2003 The League of Extraordinary Gentleman. La veuve de Connery, Micheline Roquebrune, a également déclaré au Daily Mail que l’acteur souffrait de démence et “est allé paisiblement”.

Connery a eu du mal au cours de ses derniers mois, a déclaré Roquebrune, 91 ans. “Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps. Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible. J’étais avec lui tout le temps et il s’est échappé. C’était ce qu’il voulait, “a-t-elle déclaré au Daily Mail le lendemain de la mort de son mari. “Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a obtenu son dernier souhait de s’échapper sans aucun problème.”

La carrière de Connery remonte aux années 1950 et comprend plus de 90 crédits. En 1962, il a joué James Bond pour la première fois dans Dr. No. Il a également joué dans From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever et Never Say Never Again. Connery a joué dans des dizaines d’autres classiques, dont The Hunt for Red October, The Rock, Indiana Jones et the Last Crusade, The Man Who would Be King, Marnie et la version 1974 de Murder on the Orient Express. Connery a remporté l’Oscar du meilleur second rôle en 1987 pour son rôle dans l’épopée policière The Untouchables.

“Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. C’était un modèle d’homme”, a déclaré Roquebrune, un peintre franco-marocain, au Daily Mail. “Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est parti paisiblement.” Connery et Roquebrune se sont mariés pendant 45 ans avant sa mort. Connery laisse également dans le deuil son fils, l’acteur Jason Connery, dont la mère est la première épouse de Connery, feu Diane Cilento.

L’une des dernières photos connues de Connery montrait l’acteur souriant à l’occasion de son 89e anniversaire avec la partenaire de longue date de Jason et Jason, Fiona Ufton. Elle a publié la photo elle-même sur Twitter. Jason a également partagé une déclaration après la mort de son père, qualifiant de “triste jour pour tous ceux qui connaissaient et aimait mon père et une triste perte pour toutes les personnes dans le monde qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur”.