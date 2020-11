Jeopardy de longue date! l’hôte Alex Trebek est décédé. TMZ a rapporté que Trebek est décédé à l’âge de 80 ans dimanche matin entouré de sa famille et de ses amis. La nouvelle survient un peu plus d’un an après que Trebek a révélé pour la première fois qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4. Bien que la publication n’ait pas indiqué sa cause exacte de décès, on pense que Trebek est décédé des suites de complications résultant de son diagnostic de cancer.

Un danger! Le porte-parole a déclaré à TMZ: “Jeopardy est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et d’amis.” Comme indiqué précédemment, Trebek, qui a commencé à héberger Jeopardy! en 1984, il a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 en mars 2019. Malgré son diagnostic, il n’avait pas prévu de prendre sa retraite et a continué à animer le programme de quiz.

Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM – Jeopardy! (@Jeopardy) 8 novembre 2020

Péril! a partagé que les épisodes hébergés par Trebek continueront d’être diffusés jusqu’au 25 décembre. Le dernier jour qu’il a enregistré en studio était le 29 octobre. Trebek a connu une série de hauts et de bas tout au long de sa bataille contre le cancer du pancréas de stade 4. En mai 2019, ses tumeurs ont diminué de 50%, ce qui était un grand signe de progrès. Cependant, il a commencé une nouvelle série de chimiothérapie quelques mois plus tard lorsque son nombre a diminué. Trebek a traversé une année complète avec son diagnostic, notant que ses chances de survivre une deuxième année avec un cancer du pancréas étaient de 7%.

Pourtant, il avait également espéré franchir cette étape. Malgré une année difficile pour lutter contre la maladie, l’animateur du jeu télévisé a déclaré qu’il continuerait à se battre car il pensait que renoncer à la vie serait une trahison envers sa femme, Jean Currivan-Trebek, Dieu et d’autres patients atteints de cancer. Quand il a annoncé la nouvelle pour la première fois, il a dit à Jeopardy! fans via une vidéo enregistrée pour le compte YouTube officiel de l’émission. Dans la vidéo, il a déclaré qu’il voulait partager cette nouvelle afin d’empêcher ses fans de “lire ou d’entendre des rapports exagérés ou inexacts concernant” sa santé. Il a également déclaré que près de 50 000 personnes reçoivent le même diagnostic chaque année.

“Maintenant, normalement, le pronostic pour ceci n’est pas très encourageant, mais je vais lutter contre cela, et je vais continuer à travailler”, a-t-il poursuivi. “Et avec l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis et avec l’aide de vos prières également, j’ai l’intention de battre les faibles statistiques de taux de survie pour cette maladie.” Trebek a ensuite sapé la nouvelle avec une blague et a promis qu’il resterait à l’antenne. «À vrai dire, je le dois! Parce que selon les termes de mon contrat, je dois héberger Jeopardy! Pendant trois ans de plus! il a dit. “Alors aidez-moi. Gardez la foi et nous gagnerons. Nous y arriverons. Merci.” Trebek laisse dans le deuil son épouse, Currivan-Trebek, et leurs deux enfants, Matthew et Emily.