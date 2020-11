Dans les déclarations faites depuis la luxueuse maison du couple à Lyford Cay, la veuve a dit: «Nous ramenons Sean en Écosse, c’était son dernier souhait. Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi dans son pays natal.

«Quand il sera possible et sûr de voyager à nouveau, la famille a l’intention de retourner en Écosse avec lui. Nous aimerions organiser un service commémoratif en Écosse, c’est notre espoir. Mais nous ne pouvons pas dire exactement quand cela se produira. Sean sera incinéré dans un service privé aux Bahamas et ses cendres seront conservées jusqu’à ce que nous puissions voyager. Nous ne savons pas quand cela sera possible », a-t-il ajouté.

Sean Connery (Andrew H. Walker / .)

Né en Écosse en 1930 sous le nom de Thomas Sean Connery, l’acteur était le fils d’un chauffeur de camion et d’un nettoyeur, Connery, il a quitté l’école très tôt. À 16 ans, il a rejoint la marine et, à son retour à la vie civile, il a travaillé comme professeur de natation, maçon, chauffeur de camion, livreur de charbon, garde du corps et polisseur de cercueils. Il s’est également tourné vers la musculation, avant de se lancer dans une carrière d’acteur.

Le cinéma a croisé son chemin et sa vie a pris un tournant radical qui s’est accentué lorsqu’il a joué dans le premier film de James Bond, Agent 007 contre Dr NO. Le succès fut tel qu’une saga de six films suivit: From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Operation Thunder (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Forever (1971) et Never ne plus jamais dire (1983).

Il a remporté un Oscar en 1988 pour son rôle dans Les intouchables d’Elliot Ness ainsi que deux Baftas et trois Golden Globes.

