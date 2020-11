La petite ceinture de Maribel Guardia reprend le look de ses fans | Instagram

A été Garde Maribe l’ex-épouse du regretté auteur-compositeur-interprète Joan Sebastian qui, grâce à sa charmante personnalité, a conquis le public mexicain, mais en plus de cela, il y a sa silhouette particulière et exquise, en particulier sa petite taille celui qui continue de voler l’un ou l’autre soupir.

Le simple fait d’entendre le nom de Maribel Guardia vous vient immédiatement à l’esprit plusieurs choses, car elle a été une artiste complète, car elle ne s’est pas seulement consacrée à la musique mais est aussi actrice, mannequin, animatrice et présentatrice de télévision. .

Pendant des années Garde Maribel C’est une célébrité surtout parce qu’en de rares occasions elle a été impliquée dans un scandale, elle est généralement assez prudente lorsqu’elle fait un commentaire, elle est peut-être l’une des personnalités qui, en entendant son nom, nous l’associons rarement à un scandale, bien sûr. Cela ne l’exempte pas de certains, elle a simplement tendance à être extrêmement discrète et ne crée ni ne suscite de problèmes avec d’autres célébrités et collaborateurs, c’est pourquoi tout le monde l’adore.

Cependant, il y a quelque chose que nous adorons tous chez l’interprète de “Tú y yo” depuis plusieurs années maintenant, Garde Maribel À 61 ans, c’est une costaricienne mexicaine qui a réussi à retenir constamment l’attention du public et est que la belle actrice Il a réussi à maintenir une figure enviable, à son âge il semble facilement 30 ans plus jeune.

Grâce à l’exercice constant qu’elle pratique en plus de son régime, c’est qu’au fil des années elle a tout gardé à sa place, bien sûr il est évident que peut-être à certaines occasions elle a subi quelques ajustements esthétiques, cela n’a pas été démenti par la chanteuse, Cependant, ce n’est pas quelque chose que je fais continuellement parce que la génétique a aussi beaucoup à voir avec cela, mais surtout la discipline.

Dans l’une de ses photographies les plus récentes, il apparaît exhibant une taille extrêmement petite et un abdomen marqué, on pourrait dire qu’il a même réussi à en hypnotiser plus d’un, il porte des vêtements de sport serrés à son corps et un haut qui révèle cet intéressant partie de votre corps.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Seigneur, aujourd’hui, je veux te remercier pour ma vie et celle de ceux que j’aime, et je les laisse entre tes mains, car je sais que tes œuvres et tes miracles brilleront toujours dans nos vies. Bénédictions pour vous les gars #merci pour votre amour », a écrit l’actrice.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Garde Maribel Elle a toujours été très reconnaissante pour tout ce qu’elle a, il semble qu’elle médite beaucoup et parvient à maintenir un équilibre parfait entre l’humilité et sa réussite.

Bien que ce soit sur son compte Facebook où elle a une plus grande concentration de ses fans, sur Instagram elle en a également un nombre élevé, il y a six millions cent mille followers, qui partagent assidûment leur opinion approfondie sur sa beauté et à quel point elle est belle. dans chacune de vos publications.

Les commentaires ne manquent pas sur chacune de ses photographies et surtout sur les vidéos où il a tendance à montrer encore plus ses charmes.

Maribel du fond du cœur, je souhaite que vous continuiez à obtenir beaucoup plus de succès, mes meilleurs vœux et mes bénédictions pour vous, je vous souhaiterai toujours le meilleur », ont-ils écrit dans leur publication.

La conductrice, en plus d’avoir gagné l’affection de ses collègues, l’a également fait avec son public, grâce à son humilité et sa belle personnalité, nous sommes sûrs qu’elle continuera ainsi pendant de nombreuses années encore et bien que le temps à un moment de sa vie commencera à être remarqué continuera à être l’une des plus belles femmes du Mexique.

À lire aussi: Ninel Conde sera-t-elle la nouvelle Maribel Guardia avec ses costumes?