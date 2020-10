Kim Kardashian a posté des photos de sa 40e fête d’anniversaire mardi et en quelques minutes, elle avait engendré un tout nouveau mème. La star de télé-réalité a partagé 10 photos d’elle-même avec ses amis et sa famille, tous en train de faire la fête dans un cadre somptueux et intime, sans masque facial ni autres mesures de sécurité contre les coronavirus en place. Cependant, c’était sa légende qui était sa perte.

Dans un fil de tweets, Kardashian a expliqué ses sentiments complexes à propos de 40 ans et de le faire au milieu d’une pandémie mondiale. «Avant COVID, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’apprécie vraiment à quel point c’était un simple luxe de pouvoir voyager et être avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr», a-t-elle écrit. Ce n’est que dans le quatrième tweet que Kardashian a expliqué: “Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment dans le temps. “

Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et bien plus encore. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment, alors dans des moments comme ceux-ci, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée. # thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27 octobre 2020

Cette phrase serait la clé du dernier moment viral de Kardashian, car les utilisateurs de Twitter l’ont imposée à différentes images de la vaste étendue de la culture pop. La plupart l’ont fait sans commentaire ni contexte supplémentaires, faisant confiance aux utilisateurs des médias sociaux pour attraper la référence ou la rechercher.

Ceux qui ont commenté ont directement condamné Kardashian pour ce parti, malgré ses précautions. Beaucoup ont fait valoir qu’elle n’aurait pas pu être aussi minutieuse qu’elle le laissait entendre et qu’elle risquait toujours une infection pour tous ses invités. D’autres étaient dédaigneux de cette utilisation oppulente de sa richesse, en particulier au milieu d’une crise mondiale et d’une contraction économique sans précédent.

Certains critiques ont également conseillé à d’autres d’arrêter de s’engager avec le tweet s’ils en voulaient vraiment à Kardashian. Ils ont émis l’hypothèse qu’elle avait anticipé et peut-être espéré cette viralité, avec la philosophie «qu’il n’y a pas de mauvaise presse». Pour la plupart des gens, cependant, c’était une trop belle opportunité pour la laisser passer. Voici un aperçu de la façon dont Twitter a répondu au tweet de Kardashian.

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. pic.twitter.com/JbyUxDjzXE – Ken Tremendous (@KenTremendous) 27 octobre 2020

L’écrivain de télévision Michael Schur – connu pour des émissions comme Parks and Rec, The Office et The Good Place – a imposé le tweet de Kardashian sur une photo promotionnelle de Lost. De manière appropriée, de nombreux lecteurs étaient également confus et contrariés par le tweet de Kardashian.

Ahch-To

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. (cc @rianjohnson) pic.twitter.com/32kDdBVYVz – Samantha (@SamDianeK) 27 octobre 2020

Les fans de Star Wars ont ajouté le texte de Kardashian à une image de la planète Ahch-To, la maison de l’ancien temple Jedi où Rey s’est entraîné avec Luke Skywalker dans l’épisode VIII – Les derniers Jedi. Ici, le «cercle intérieur» de Kardashian a été remplacé par le Lanai, le peuple indigène qui protège et entretient les anciens jardins du temple Jedi.

Wicker Man

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. J’étais l’invité d’honneur spécial! pic.twitter.com/XVIjraOj8V – Joe Hill (@joe_hill) 27 octobre 2020

L’auteur Joe Hill a creusé profondément pour utiliser la légende de Kardashian sur une image emblématique de The Wicker Man – l’original, pas le remake avec Nicolas Cage. Dans un rebondissement aux implications horribles, il a ajouté: “J’étais l’invité d’honneur spécial!”

Leo

Nous avons dansé, fait du vélo, envoyé des textos à Rihanna sans réponse, fait du kayak, regardé un film sur la plage et bien plus encore. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment, alors dans des moments comme ceux-ci, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée. pic.twitter.com/AS892ze6mX – hunter harris (@hunteryharris) 27 octobre 2020

Le journaliste Hunter Harris a appliqué le tweet de Kardashian à des photos de Leonardo DiCaprio lors de ses tristement célèbres voyages avec des groupes de jeunes femmes. Elle a même continué la blague avec plusieurs tweets – et plusieurs photos de DiCaprio en action.

Milieu

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. pic.twitter.com/FnX6WNCFSx – david (@Ioversdiscourse) 27 octobre 2020

L’une des comparaisons les plus pertinentes pour le tweet de Kardashian était le film Midsommar, avec des captures d’écran correspondantes. Bien que le film ne se déroule pas sur une île, le passage surréaliste et progressif du mode vacances au mode survie semblait correspondre.

parc jurassique

après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant pic.twitter.com/1JXcy0NH1g – Le 💀 toucher (@JonIsAwesomest) 27 octobre 2020

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. pic.twitter.com/1Z8xmPDCpY – Morgan Jerkins (@MorganJerkins) 27 octobre 2020

Il y a eu beaucoup de références à Jurassic Park tout au long de la pandémie de coronavirus, mais le tweet de Kardashian a peut-être été la meilleure opportunité que les fans aient à ce jour. Beaucoup ont dit qu’après avoir vu la réaction du monde aux mesures de sécurité contre les coronavirus, ils «comprennent» maintenant pourquoi les personnages ont continué à rouvrir le parc à thème condamné dans ces films.

Naufragé

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. pic.twitter.com/NHnptoav2I – david ehrlich (@davidehrlich) 27 octobre 2020

Enfin, le critique de cinéma David Ehrlich a peut-être frappé dans le mille avec une simple image de Wilson, le volleyball personnifié de Castaway aux côtés du tweet de Kardashian. Pour de nombreuses personnes isolées, l’image est plus proche de leur domicile que jamais.

