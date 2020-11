La célèbre chanteuse perd son bébé attendu lors de l’accouchement | INSTAGRAM

Les réseaux sociaux sont toujours utilisés par les artistes et les personnes reconnues de l’industrie de la musique pour être un peu plus proches de leurs fans, ils partagent le déroulement de leur journée, les activités qu’ils mènent, ainsi que les événements les plus importants et les plus pertinents de leur vie. .

Tel est le cas hier soir, lorsque le célèbre interprète Christina Perri Il a décidé de partager quelques nouvelles avec ses fans, même si la nouvelle qui est arrivée est le contraire d’une bonne nouvelle.

Il se trouve que Christina, le chanteur américain, qui, bien qu’un moment terrible Il a décidé de s’ouvrir à ses partisans et de nous parler de l’une des situations les plus déchirantes qu’il ait vécues à ce jour.

C’était à travers son compte officiel à Instagram où Perri, nous a fait part d’un moment fort et douloureux qu’elle a vécu, la perte de son troisième enfant.

Malheureusement, tout s’est passé pendant l’accouchement et ce sont ses mots: «La nuit dernière, nous avons perdu notre bébé. Elle est née en silence après avoir combattu si durement pour entrer dans notre monde. Maintenant, il est en paix et vivra pour toujours dans nos cœurs. “

Et, comme si cela ne suffisait pas, le message douloureux était accompagné d’un cliché qui a surpris les internautes, et c’était une image des mains d’elle, de son mari et du bébé qui malheureusement n’a pas survécu.

Cette année, sans aucun doute, n’a été rien d’agréable pour la chanteuse, car c’est précisément à cause du médium susmentionné qu’elle a notifié, pendant les premiers mois, qu’elle avait perdu son deuxième enfant.

L’événement déchirant s’est produit à cause d’une fausse couche à 11 semaines de gestation, cependant, Christina et son mari voulaient essayer à nouveau d’être parents, et ils ont confié leur prochain bébé, mais ont malheureusement perdu ce troisième bébé en couches.

«Je me souviens toujours à quel point les femmes sont incroyables et puissantes pour apporter la vie et guérir. À toutes les mères qui ont été ici et qui seront ici, je te vois et je t’aime. Je suis très triste mais pas découragée. Quand le moment sera venu, je le ferai nous essaierons encore, mais aujourd’hui, nous regrettons le peu de vie perdue », communiquait-il il y a quelques mois pour faire savoir ce qu’il ressentait face à sa perte.

Il faut dire que l’interprète était plus qu’excitée de l’arrivée de son bébé, à tel point que, comme elle l’a mentionné, elle n’avait jamais voulu faire de séance photo enceinte, mais elle allait profiter de cette occasion, se montrant reconnaissante d’être une femme et pour être à nouveau mère.

Pourtant, c’est depuis le 11 novembre dernier que Christina avait communiqué, de la même manière sur Instagram, que sa grossesse devenait un peu compliquée et, ensuite, elle a demandé à tous ses followers de bonnes vibes pour qu’elle et son bébé puissent surmonter la bataille. , l’a fait de cette façon:

«Envoyez un peu d’amour de votre cœur au petit cœur qui bat en moi pour que nous passions tous à travers ça.

De même, on savait que le bébé devrait subir une intervention chirurgicale d’urgence une fois hors de l’utérus de sa mère, après avoir présenté une complication dans les intestins, grâce à un message écrit par Perri elle-même: “Le bébé est actuellement programmé pour être opéré à votre arrivée. Nous passerons quelque temps à l’hôpital. Nous allons nous préparer pour l’unité de soins intensifs néonatals, mais tout peut arriver. »Malheureusement, le bébé n’a pas réussi à se faire opérer car il a perdu la vie quelques instants auparavant, car comme le chanteur l’a communiqué,« elle est née en silence ».

Christina et son mari ont eu leur première fille il y a environ 2 ans et elle est en excellente santé, et nous ne pouvons pas savoir exactement comment elle doit se sentir en ce moment, j’espère qu’elle pourra bientôt guérir de cet événement.