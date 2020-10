La renommée a conduit Penelope Cruz à payer le prix fort | AP

La renommée et le succès d’Hollywood s’accompagnent toujours d’autres choses, certaines d’entre elles peuvent signifier des habitudes destructrices pour les stars et cela s’est produit dans la vie de Penelope Cruz qui a révélé sa dépendance à n1cotina.

L’actrice espagnole Penelope Cruz, épouse de l’acteur Javier Bardem, a révélé qu’elle devait surmonter certains vices pour être fière d’avoir un style sain.

Ce n’était pas toujours le cas puisque l’actrice primée ne se sentait pas fière de révéler une forte habitude de dépendance qui l’accompagnait depuis quelques années.

La star hollywoodienne en a récemment parlé et a souligné qu’être stoner serait venu avec le succès de ses performances.

Le personnage tourmenté qui a mis en valeur l’actrice Penelope Cruz Dans le film “Vicky Cristina Barcelona”, qui lui a valu un Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice, elle est également devenue prisonnière du crochet, habitude à laquelle le rôle qu’elle a joué aux côtés de Johnny Depp dans “Blow” a également contribué. pour lequel vous devez également le porter en main devant les caméras.

Finalement, cela a remporté la bataille dans la vie de l’actrice, qui même en dehors de la fiction était l’un de ses vices indésirables, ceci, jusqu’à ce que l’idée d’avoir des enfants soit soulevée.

C’est dans une publication passée que l’histrionique, aujourd’hui la femme de Javier Bardem et maman a révélé

Je ne bois pas, je ne fume pas et je mange très sainement. J’ai toujours pris soin de moi et mené une vie saine », a-t-il révélé dans une interview avec le supplément Stellar.

Heureusement, pour Penelope, la maternité l’a aidée à surmonter cette activité risquée.

Elle a choisi de mener une vie plus saine et d’adopter une autre routine qui la conduirait à ne pas ressentir le besoin d’allumer une cigarette, ce qu’elle a totalement atteint après quelques années.

Deux bonnes choses qui l’ont aidée à y parvenir étaient huit bonnes heures de sommeil et de méditation:

J’essaie de dormir huit heures par jour, si je peux, et j’ai récemment recommencé à méditer, ce qui m’aide à apprécier chaque instant tellement plus. C’est l’équivalent de la salle de gym pour le corps; la méditation vous aide à calmer votre esprit. Le pratiquer quotidiennement améliore ma capacité à me détendre », a-t-il expliqué.

Un objectif que la même actrice aurait soulevé et réalisé depuis la connaissance du tabagisme est l’une des causes qui conduisent à des dommages néfastes pour la santé.

La femme également de l’acteur espagnol, figure de cinéma renommée avec qui il a eu deux enfants, Leo, neuf ans et Luna, presque sept ans, a avoué dans une précédente interview avec Gwyneth Paltrow, qu’il ne lui était pas facile d’adapter son rôle de mère dans sa vie quotidienne.

La première fois, je me suis forcée à être une super-femme du genre: “J’aurai une naissance naturelle et à douze heures je quitterai l’hôpital dans mes talons.”

Elle a également expliqué comment les femmes deviennent mères à plein temps sans s’arrêter pour penser à elles-mêmes un instant.

Maintenant, je regarde en arrière et je me dis: «Qui vous a demandé de faire ça? Qui vous a dit de ne pas déléguer, de vous sentir obligé de tout faire 24 heures sur 24 et d’oublier de prendre soin de vous? Je ne me respectais pas en faisant ça. “