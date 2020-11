La censure? plus de maillots de bain “Captain Marvel”, Brie Larson | Instagram

Un post sur Twitter pourrait déstabiliser les fans de l’actrice Brie Larson après s’être demandé pourquoi Brie Larson n’apparaîtra plus dans “b! K! Ni”?

C’est un fait qu’à chaque fois que l’histrionique, Brie Larson, “Captain Marvel”, apparaît dans l’un de ses maillots de bain, elle emmène ses fans faire un aller-retour au large de cette planète, le fameux nombre d’adeptes qui rêvent d’elle chaque qui apparaît sur les réseaux sociaux avec une tenue très particulière. Elle est devenue une favorite et sa beauté est la coupable.

Célèbre pour son personnage de «Captain Marvel», elle montre également ses pouvoirs hors de l’écran, celui de captiver tous ceux qui suivent la star après avoir été captivée non seulement par son talent mais aussi par les images dans lesquelles elle la montre marquée. silhouette.

La native de Sacramento est une utilisatrice très active sur ses réseaux sociaux, notamment sur le plus populaire, Instagram, où elle partage de nombreux moments de sa vie actuelle et a été quelque peu décomplexée.

La histrionique parvient à avoir un grand impact car à travers ses différentes publications, elle se montre sous différentes facettes en regardant décontractée, sportive et même de gala, mais sans aucun doute, les cartes postales préférées de ses admirateurs sont là où elle est prête à se mettre à l’eau, avec différents styles de maillots de bain

Dans certaines de ses innombrables photographies sur le réseau populaire, vous pouvez voir lesquelles de ses photos ont été ses préférées.

Dans l’un d’eux, elle apparaît de tout son corps allongée à côté d’une grande boule colorée, sa silhouette se détache complètement puisqu’elle a utilisé à cette occasion un ensemble de deux pièces en blanc, qui ne couvrait que les parties les plus intimes tandis que le reste de sa silhouette était montrée en toute liberté.

Preuve irréfutable du physique formidable qui a conduit la star de cinéma à se démarquer sur et en dehors des écrans.

Dans un autre de ses vieux clichés, elle apparaît comme une sirène entière nageant face vers le haut à la surface, Larson porte un maillot de bain qui se distingue à peine car un chemisier en résille en résille recouvre une partie de sa peau. tandis que la lumière du soleil se confond avec la couleur de l’eau et crée des reflets irisés.

La Californienne, apparaît dans une autre carte postale allongée dans un fauteuil et porte un maillot de bain complet d’une couleur bleu intense qui met en valeur sa peau d’un ton clair, ce qui indique apparemment que la super-héroïne profite de toute opportunité que le temps lui offre pour faire un bon plongeon .

En revanche, la protagoniste du film Netflix, “Tienda de Unicorns” a surpris ses fans il y a quelques jours en dévoilant l’un de ses surprenants goûts musicaux, son admiration pour Ariana Grande, à qui elle a rendu hommage sur son compte Instagram. accompagné d’une chorégraphie.

Et dans l’un des exploits les plus récents de l’actrice, réalisatrice, productrice, chanteuse et scénariste Brianne Sidonie Desaulniers, mieux connue sous le nom de Brie Larson, elle s’est lancée dans un rêve qu’elle avait depuis longtemps.

Le jalon de Marvel a laissé entendre qu’il avait l’intention de lancer sa propre chaîne YouTube, qui deviendrait plus tard une réalité, avec 31 ans Brie est devenue une personnalité non seulement à Hollywood, mais maintenant aussi sur les réseaux sociaux et est populaire. plate-forme, nous avons hâte de savoir quel contenu vous partagerez!