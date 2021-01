C

La banque hallenger Revolut a demandé une licence bancaire au Royaume-Uni, ce qui la mettra en concurrence plus directe avec les banques traditionnelles et ses collègues nouveaux arrivants.

La société, qui est présidée par le grand de la ville Martin Gilbert et a son siège à Londres, a déclaré qu’elle avait demandé à la Banque d’Angleterre de réglementation prudentielle et à la Financial Conduct Authority d’obtenir une licence bancaire britannique dans le but d’étendre les services et de devenir un guichet unique pour les finances.

Jusqu’à présent, les clients pouvaient ouvrir des comptes en livres et en euros avec Revolut, obtenir des cartes de débit et échanger de la crypto-monnaie et des actions via l’application de l’entreprise.

Si elle est accordée, la nouvelle licence permettra à l’entreprise – l’une des start-ups technologiques les plus prisées d’Europe avec une valeur d’environ 4,1 milliards de livres sterling – d’offrir des services de compte courant complets à ses clients britanniques. Cela comprendra les découverts, les prêts et les comptes de dépôt.

Cela signifiera également que les clients peuvent prétendre à une protection au titre du système de compensation des services financiers (FSCS), ce qui signifie que si la banque s’effondre, les dépôts jusqu’à 85 000 £ seront remboursés par le biais du système.

«Une licence bancaire britannique nous permet de fournir les produits financiers essentiels que les clients britanniques attendent de leur compte bancaire principal quotidien, tels que les prêts, les cartes de crédit, les découverts et les comptes de dépôt, ainsi que la confiance et la sécurité supplémentaires offertes par la protection FSCS». a déclaré le PDG et fondateur Nik Storonsky.

«Nous voulons être les meilleurs de notre catégorie pour l’expérience client, la valeur et les capacités, et offrir des comptes bancaires complets nous permet de faire exactement cela.

«À l’avenir, nous voulons offrir beaucoup plus de produits innovants à nos clients britanniques et nous sommes ravis de continuer à stimuler l’innovation et la concurrence dans le secteur bancaire. Devenir une banque entièrement agréée au Royaume-Uni est un pilier central de cette ambition. »

La licence, qui prend normalement un ou deux ans pour être approuvée, mettrait Revolut en concurrence plus directe avec d’autres banques challenger.

Il survient près de trois ans après que Monzo a obtenu sa licence bancaire au Royaume-Uni et suit Starling de cinq ans.

Revolut propose déjà ces services en Lituanie, où elle a obtenu une licence bancaire de l’UE en 2018, et en Pologne, et prévoit de déployer des comptes courants dans davantage de pays d’Europe centrale.

L’entreprise compte 13 millions de clients et plus de 2 000 employés, dont 800 sont basés à Londres.

En juillet de l’année dernière, il était évalué à 5,5 milliards de dollars (4,1 milliards de livres sterling).