La Chambre a adopté une version révisée d’un plan de relance démocrate contre le coronavirus jeudi soir, mais il est peu probable qu’il soit adopté au Sénat, même s’il est beaucoup plus petit que le paquet de 3 billions de dollars adopté en mai. Le projet de loi démocrate a été adopté principalement selon les principes du parti, sans que les républicains ne votent pour. Le projet de loi comprend un deuxième chèque de stimulation de 1 200 $ pour les Américains.

Le nouveau paquet de 2,2 billions de dollars a été adopté avec un vote de 214 à 207, avec 18 démocrates votant contre. Le vote est intervenu après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rencontré mercredi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Ils ne sont pas parvenus à un accord d’aide mais ont déclaré qu’ils continueraient à parler. Les deux parties sont toujours en désaccord sur le montant d’argent à mettre de côté pour les gouvernements des États et locaux et sur les protections en matière de responsabilité pour les entreprises et les écoles, rapporte CNBC.

Les républicains du Sénat ont clairement indiqué qu’ils ne dépenseraient pas plus de 1 billion de dollars pour un autre programme de secours. Mercredi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié le paquet de 2,2 billions de dollars de «bizarre» et de «trop élevé». Il a déclaré que les deux parties étaient toujours “très, très éloignées sur un accord”, rapporte Business Insider. “Le dernier projet de loi du président n’est pas plus sérieux que n’importe lequel de leurs cascades politiques remontant à des mois”, a déclaré McConnell au Sénat. «S’ils continuent de refuser de devenir sérieux, alors les familles américaines continueront de souffrir».

Jeudi, avant le vote de la Chambre, McConnell a été interrogé sur les discussions de Pelosi et Mnuchin. “Je leur souhaite bonne chance”, a-t-il déclaré, rapporte Politico. «J’aimerais voir un autre plan de sauvetage. Nous essayons depuis des mois.

McConnell n’a pas participé aux pourparlers entre Pelosi et Mnuchin. Après que la Chambre a adopté la loi HEROES Act en mai, il a refusé de l’accepter et a plutôt attendu jusqu’à fin juillet pour enfin publier sa proposition de loi HEALS de 1 billion de dollars. Cela n’a jamais été voté au Sénat, mais une proposition «maigre» de 500 milliards de dollars a été votée. Le petit projet de loi n’a pas obtenu les votes nécessaires pour passer à autre chose, car aucun sénateur démocrate ne l’a soutenu. Le sénateur du Kentucky Rand Paul, un républicain, a également voté contre.

Le nouveau paquet de 2,2 billions de dollars adopté à la Chambre comprend la prestation de chômage fédérale de 600 $ par semaine rétablie jusqu’en janvier; un autre paiement direct de 1 200 $; 436 milliards de dollars de secours pour les gouvernements des États et locaux; plus d’argent pour les prêts du Programme de protection des chèques de paie (PPP); 25 milliards de dollars d’aide aux compagnies aériennes; 75 milliards de dollars pour les tests COVID-19 et la recherche des contacts; 225 milliards de dollars pour l’éducation; 57 milliards de dollars pour la garde d’enfants; et des milliards pour l’aide à la location et aux prêts hypothécaires. Mnuchin a proposé un plan de 1,6 billion de dollars qui ne comprendrait que 250 milliards de dollars pour les gouvernements des États et locaux et une allocation de chômage de 400 dollars par semaine.