Après des mois de va-et-vient et de confusion sur la question de savoir si les Américains recevraient un deuxième chèque de relance et de combien, la Chambre a adopté un projet de loi pour augmenter les paiements à 2000 $ selon CBS News. Cependant, on ne sait toujours pas si cela se produira réellement pour le moment. Juste avant les vacances, des nouvelles circulaient selon lesquelles les familles recevraient 600 $ par personne admissible, mais cette augmentation vient juste d’être augmentée. La Chambre des représentants des États-Unis a voté lundi avec 275 membres votant pour l’augmentation et 134 contre.

Pour que le projet de loi soit adopté, il faudrait qu’il y ait une majorité des deux tiers et cela a eu lieu à la Chambre. Cependant, il y a encore d’autres mesures à prendre. Le projet de loi nécessitera également une majorité des deux tiers au Sénat avant de pouvoir parvenir au bureau du président Donald Trump. Si cela arrive aussi loin, il sera probablement signé par Trump puisqu’il est en faveur de contrôles plus élevés. Au cours de la semaine de Noël, Trump a exhorté le Congrès à augmenter le montant du chèque de relance de 600 $ à 2000 $. Il a menacé de ne pas signer s’il n’était pas augmenté, cependant, dimanche soir, il a signé la loi.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, n’a pas tardé à soutenir le président dans sa campagne pour des paiements plus élevés, et alors que la plupart des démocrates ont voté en faveur de l’augmentation de salaire, certains républicains n’étaient pas pour la bosse. Bien qu’il s’agisse d’un pas d’espoir dans la bonne direction pour tant de personnes qui ont perdu leur emploi et leur entreprise en raison de licenciements et de fermetures, l’idée de donner plus d’argent sera encore plus que probablement confrontée à des frictions à mesure qu’elle progressera.

Avant l’augmentation possible, le 15 janvier était un grand jour à surveiller car un chèque, quel que soit le montant, devait être livré d’ici là.La facture de 900 milliards de dollars stipule que l’IRS a jusqu’au 15 janvier pour livrer un chèque de relance à chaque Américain éligible, quel que soit le moment où le projet de loi est adopté. Cela signifie que si vous ne recevez pas de chèque d’ici là, il ne vous arrivera pas du tout, même si vous êtes admissible. À ce stade, selon CNET, les Américains éligibles devront réclamer le chèque de relance manquant dans leur déclaration de revenus 2021 via le crédit de remise de récupération. Cela signifie que de nouveaux retards constituent une aide financière au milieu d’une pandémie et d’une récession mondiales. Cependant, cela est sujet à changement à mesure que les roues continuent de tourner sur le processus. Si les chèques sont dispersés, ils seront probablement distribués de la même manière que la première fois, les dépôts directs atteignant rapidement les banques et les chèques papier prenant plus de temps.