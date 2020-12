La Chambre des représentants est sur le point d’annuler le veto du président Donald Trump pour la toute première fois. Selon The Hill, la Chambre tiendra un vote lundi, dans le but de passer outre le veto de Trump au plan de financement de la loi 2021 sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA). Le projet de loi a été adopté à la fois par la Chambre et le Sénat, avec une majorité de plus des deux tiers, le nombre de voix nécessaires pour battre un rejet par le président.

Alors que certains législateurs du GOP ont déclaré qu’ils maintiendraient le veto de Trump, The Hill note qu’il en faudrait des dizaines pour inverser leur vote précédent pour que cela se produise. Les dirigeants démocrates ont exprimé leur confiance dans le succès du vote contre le veto. “Le NDAA FY21 a été adopté avec un soutien écrasant et sans veto à la fois à la Chambre et au Sénat, et je reste convaincu que le Congrès passera outre ce veto préjudiciable”, a déclaré Adam Smith (D-WA), président du Comité des services armés de la Chambre, à la suite du veto de Trump. “Alors que le président peut ne pas se soucier de nos membres de service et de leurs familles, le Congrès accorde toujours une immense valeur à leur service et sacrifice.”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également publié une déclaration sur le veto de Trump, critiquant fortement le président américain sortant pour sa décision. “Le veto du président de la loi sur l’autorisation de la défense nationale est un acte d’imprudence stupéfiante qui nuit à nos troupes, met en danger notre sécurité et mine la volonté du Congrès bipartisan”, a-t-elle écrit. “Depuis 60 ans, la NDAA a été adoptée sur une base bipartisane et bicamérale.”

“À une époque où notre pays était juste la cible d’une cyberattaque massive, il est particulièrement difficile de comprendre le raisonnement derrière l’irresponsabilité du président”, a poursuivi Pelosi. «Fait troublant, Trump utilise ses dernières heures de bureau pour semer le chaos, notamment en refusant à nos militaires une augmentation de salaire et une indemnité de risque attendues depuis longtemps; nos familles ont payé des congés familiaux, la garde d’enfants, le logement et la protection de la santé; et nos anciens combattants les avantages dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Le veto du Président prive également notre pays et ses alliés d’outils pour protéger la sécurité mondiale – y compris pour la cybersécurité. “

Enfin, Pelosi a déclaré: “Le veto de Trump viole nos valeurs nationales, car il bloquerait l’action visant à renommer les bases et les infrastructures militaires du nom de ceux qui ont servi dans la Confédération – qui est soutenue par une écrasante majorité du peuple américain, par les démocrates de la Chambre et du Sénat. et les républicains et par nos militaires et hauts dirigeants militaires. ” Elle a ensuite conclu sa déclaration en exprimant clairement l’intention de la Chambre. “La semaine prochaine, le 28 décembre”, a-t-elle écrit, “la Chambre prendra le droit de veto avec un soutien bipartisan”.