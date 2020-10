La chanteuse Billie Eilish s’est désaccordée en live! | .

Né le 18 décembre 2001 à Los Angeles, États-Unis, le chanteur et compositeur Billie Eilish Il a surpris le public en 2019 alors qu’il faisait une performance et s’est désaccordé, mais peu l’ont remarqué, alors il a continué à chanter comme si de rien n’était.

En peu de temps, la chanteuse américaine est devenue une célébrité dans son pays d’origine et dans le monde entier, en raison de son jeune âge, elle a récolté de grands succès et est devenue très populaire presque immédiatement.

Dans sa carrière Billie Eilish eu l’occasion de donner plusieurs concerts en direct, l’écouter chanter est quelque chose d’extrêmement adorable et excitant, surtout pour les notes qu’elle a atteintes grâce au fait d’être soprano, c’est la voix la plus élevée parmi celles qui composent le registre vocal de la harmonie.

Reconnu pour avoir donné des concerts dans le monde entier à la fois dans des émissions en direct, à la télévision et dans les programmes de radio les plus prestigieux au monde Billie Eilish, Il a gagné l’admiration des garçons et des adultes.

Cependant c’était dans “Le spectacle Howard Stern“l’émission radiophonique la plus écoutée de tous les États-Unis, animée par la célébrité et personnalité américaine de la radio et de la télévision Howard Alan Stern, où il a comme invités diverses célébrités et artistes qu’il interviewe et leur fait passer un bon moment, quand Les accompagnateurs ont le plaisir de les entendre interpréter une partie de leurs succès comme le chanteur interprète de “Bad buy” l’a fait à cette occasion.

Billie Eilish Il était accompagné de son frère qui est également producteur Finneas, quand ils lui ont demandé d’interpréter une chanson “When the Party’s Over”, il a ajouté avant que c’était l’une des chansons les plus difficiles de son répertoire, qu’il l’a même bien fait quand il était très bonne humeur, mais qu’elle essaierait de l’interpréter aussi bien que possible, outre que Howard l’a encouragée à le faire en lui assurant que ce serait quelque chose de très bien.

Avant de commencer la chanson, il a averti qu’il pouvait se tromper ou être désaccordé et que c’était effectivement dans une petite mais très petite partie de sa mélodie, mais très peu de gens l’ont remarqué et il s’est immédiatement excusé auprès du public mais a continué à chanter la chanson comme si cela ne s’était pas produit. rien à dire la vérité était très peu écrit.

À ce jour, elle continue d’être l’une des chansons préférées de ses adeptes, cette vidéo a été partagée le 1er octobre 2019, elle a reçu des commentaires décrivant à quel point sa performance était spectaculaire et à ce jour, elle a plus de 25 millions de vues. .

Dans la description de la vidéo, ils ont écrit: Billie Eilish, 17 ans, a déclaré qu’il était assez difficile de jouer les deux octaves de sa chanson “When the Party’s Over” et encore moins de le faire puisqu’ils le disent en direct sur le Stern Show “.

Dans les commentaires de la vidéo, on peut voir que même s’il ressemble à un gangster (selon l’internaute) il chante comme un ange, d’autres commentaires indiquent qu’il n’a besoin d’aucun montage dans ses interprétations ou Autotune, ils affirment surtout que Billie Eilish est un grand artiste et qui a une excellente voix.

Beaucoup de ses fans attendent de nouvelles chansons de la chanteuse, celles qu’elle a sorti tout au long de cette pandémie sont devenues un succès, mais ils sont complètement impatients d’entendre un album qui sortira sûrement très prochainement, même si elle a déjà montré des progrès. Il espère que bientôt il le fera officiellement.

Sûrement au moment où vous décidez de le partager avec le public, il deviendra immédiatement une tendance, tout comme il le fait depuis 2017.

