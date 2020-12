Elle a déclaré que son expérience faisait partie d’un modèle selon lequel l’acteur de 34 ans terrorisait les femmes.

«Shia LaBeouf fait mal aux femmes», a déclaré le procès intenté devant la Cour supérieure de Los Angeles dans ses premières lignes. «Il les utilise. Il les abuse, à la fois physiquement et mentalement. Il est dangereux.

FKA twigs – une chanteuse et actrice britannique de 32 ans dont le nom légal est Tahliah Barnett – allègue dans le procès que LaBeouf l’a laissée dans un état constant de peur et d’humiliation, l’a une fois jetée dans une voiture, a tenté de l’étrangler et sciemment. lui a donné une maladie sexuellement transmissible.

Dans un courrier électronique au New York Times, l’acteur a déclaré: «Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années.

Brindilles FKA

/ PA)

«J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés.

Les deux se sont rencontrés et sont devenus un couple après le casting de Barnett dans Honey Boy, un film autobiographique sur l’éducation de LaBeouf en tant qu’enfant acteur qui décrivait son père comme abusif mais aimant.

Barnett avait un rôle de soutien aux côtés de LaBeouf.

Après ce que le procès a décrit comme une «offensive de charme» précoce, LaBeouf a convaincu Barnett d’emménager avec lui, menant à ce que le procès a qualifié de «cauchemar vivant».

LaBeouf a isolé les brindilles FKA de sa famille et de ses amis, exigeant une loyauté absolue, et des violences verbales constantes ont conduit à plusieurs attaques physiques contre elle, selon le procès.

Il était férocement jaloux de tout le monde, des serveurs avec lesquels elle était polie à son ex-fiancé, l’acteur Robert Pattinson, selon le procès.

Lors d’une escapade pour la Saint-Valentin en 2019, des brindilles FKA se sont réveillées sur LaBeouf, l’étouffant et elle était paralysée par la peur, selon le procès.

Plus tard, il a conduit d’une manière extravagante et a menacé de faire planter sa voiture si elle ne professait pas un amour éternel pour lui, et elle craignait pour sa vie, selon le procès.

Lorsqu’elle a essayé de sortir de la voiture et de s’éloigner de lui dans une station-service, il l’a plaquée contre la voiture, a tenté de l’étrangler et l’a forcée à rentrer, a-t-elle affirmé.

Alors qu’elle tentait de mettre fin à la relation et de le quitter le mois suivant, il l’a violemment attrapée et l’a soulevée du sol alors qu’elle tentait de partir, selon une femme de ménage qui a été témoin de l’incident et qui a été citée dans le procès.

Le procès a également allégué que LaBeouf lui avait sciemment donné une maladie sexuellement transmissible non spécifiée qu’il s’était efforcé de lui cacher pendant une grande partie de leur relation, y compris son utilisation du maquillage.



Shia LaBeouf

/ Kevin Winter / .

LaBeouf gardait des armes dans la maison où ils vivaient et il dormait parfois avec eux, mettant Barnett dans un état de peur constant, selon le procès.

Elle aurait fait plusieurs tentatives pour le quitter auxquelles il a résisté, mais il a ensuite mis fin à la relation lui-même.

Karolyn Pho, une styliste avec qui LaBeouf est sortie en 2010 et 2011, a déclaré dans le procès qu’elle avait reçu un traitement similaire de LaBeouf – y compris des menaces constantes et des humiliations qui ont parfois dégénéré en violence physique.

Le procès a déclaré que Mme Pho s’était alliée à Barnett pour tenter de protéger les femmes de LaBeouf, bien que Mme Pho ne soit pas répertoriée comme plaignante.

LaBeouf a déclaré au New York Times que de nombreuses allégations dans le procès et d’autres femmes qui ont parlé de lui avec le journal pour son rapport “ne sont pas vraies”, mais a ajouté qu’il devait aux femmes “l’opportunité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité pour ces choses que j’ai faites ».

Il n’a pas dit au journal quelles allégations il conteste.

LaBeouf a déclaré qu’il était en convalescence et en thérapie contre l’alcoolisme et le SSPT, affirmant qu’il «regrettera à jamais les gens que j’ai pu blesser en cours de route».