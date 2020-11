La chanteuse Lele Pons crée la chanson de Noël Ajoutez encore un succès! | AP

La belle influenceuse Lele pons Il s’est joint à d’autres artistes latins en lançant une chanson de Noël, car à chaque fois que nous sommes proches de cette belle fête et maintenant avec sa voix, ses paroles et son rythme, il nous plonge un peu plus profondément.

Des chanteurs comme Jesse & Joy, Lele Pons et José Feliciano ont récemment sorti différents thèmes de Noël afin de célébrer cette saison bien-aimée de l’année avec ses disciples.

Noël se rapproche de plus en plus, presque au coin de la rue et maintenant les célébrités se préparent déjà pour cette saison, alors que certaines ont déjà décoré leurs maisons avec le traditionnel sapin de Noël, d’autres ont décidé de sortir des chansons pour célébrer cette belle fête.

La plate-forme Amazon Music LAT! N a annoncé un lancement spécial avec du contenu créé pour les amoureux de l’esprit de Noël, des listes de lecture thématiques et des chansons exclusives aux interviews de Noël et aux stations de radio.

Noël est un moment si spécial et nous, en tant qu’équipe, étions très heureux de proposer des produits de Noël réinventés à nos fans », a déclaré Rocío Guerrero, directeur mondial de la musique latine chez Amazon Music.

C’est ainsi que le chanteur, youtubeur et influenceur Lele pons rejoint cette vague de festivités avec «Let It Snow», un morceau qui fusionne les sons classiques des chansons de Noël avec des rythmes latins.

Lele Pons et Jesse & Joy sont des artistes incroyablement talentueux qui sont en tête des charts dans leurs genres respectifs, nous savions donc qu’ils créeraient quelque chose de très unique, excitant et frais, et ils partagent également notre passion pour les vacances », déclare Rocío Guerrero.

En fait, Lele elle-même a partagé un aperçu de la chanson sur son compte Instagram officiel, encourageant ses millions d’abonnés à ne pas hésiter à écouter ce qu’elle apporte de nouveau.

Let It Snow Let It Snow Let It Snow Merci Amazon Music pour cette incroyable opportunité !! Écoutez en exclusivité sur @amazonmusic @amazonmusiclatin! “, A écrit l’influenceur dans le post.

Comme prévu, cette publication a fait sensation auprès de ses adeptes et à ce jour, elle compte près de 100 000 reproductions et d’innombrables commentaires de ses fidèles adeptes ravis de chacun de ses projets.

Et est-ce que même s’il reste un peu plus d’un mois avant la veille de Noël, Lele Pons se met au diapason et lance “Let It Snow”.

Eleonora Pons Maronese, connue sous le nom de Lele Pons, est une célébrité Internet qui a commencé à faire des vignes amusantes, et à ce jour est devenue une chanteuse vénézuélienne, mannequin, comédienne, présentatrice et YouTuber, naturalisée américaine.

Il est à noter qu’en 2016, elle a été considérée comme “La Vénézuélienne la plus influente du monde” par le magazine Time et a également été récompensée dans la catégorie internationale des Streamy Awards, de la même manière, en 2017, elle figurait sur la liste Forbes: «30 under 30» et l’année suivante, elle a été officiellement nommée par le même magazine comme la plus influente hispanophone des réseaux sociaux au monde, avec seulement 21 ans.

En revanche, il y a quelques jours à travers son compte Instagram officiel, la célèbre créatrice de contenu, Lele Pons a décidé de partager un secret surprenant tout en nous montrant l’évolution de son apparence physique au fil des ans.

La vidéo se compose de 12 photographies qui mettent en valeur le visage de la chanteuse, soulignant ainsi l’impressionnante évolution qu’elle a eue depuis qu’elle n’était qu’une enfant, jusqu’à aujourd’hui, démontrant ainsi qu’avec le temps, on peut s’améliorer petit à petit. un peu.

De plus, c’est là qu’il a ouvertement avoué à ses fidèles partisans qu’il y a 7 ans il avait subi une rhinoplastie, et le changement est perceptible, même avant de l’annoncer, il y avait déjà beaucoup de gens qui se sont exprimés sur le sujet, puisque la différence est perceptible dans excès.

