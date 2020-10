La chanteuse Noelia sera récompensée en tant que chef d’entreprise! | Gracieuseté de Noelia

La chanteur d’origine portoricaine Noelia Lorenzo Mongue Mieux connue simplement sous le nom de Noelia, elle a reçu une reconnaissance en tant que chef d’entreprise de l’année au Mexique.

La belle interprète de “Donnez-moi une raison” est apparue sur la couverture du magazine, l’objectif du Grupo Mundo Ejcutivo est de ne reconnaître que 30 femmes pour leur travail acharné dans le pays.

Noelia se caractérise par le fait d’être une femme entreprenante en plus d’être chanteuse, actrice, modèle et la personnalité Internet est aussi une femme d’affaires, depuis quelques années maintenant et apparemment elle s’en sort plutôt bien, notamment avec sa dernière société PROTECON, avec laquelle elle a obtenu cette magnifique reconnaissance.

C’est à travers une publication que la célébrité d’Internet a réalisée il y a à peine un jour, où il a partagé deux images, l’une d’elles étant la couverture et la seconde, une note dirigée par la directrice éditoriale du groupe exécutif mondial, Arienene Muñoz Vachis.

Dans ladite note, il a été précisé qu’elle avait été nommée leader dans la catégorie entrepreneur pour l’édition spéciale spéciale des 30 dirigeants, le prix a été décerné pendant 20 ans à des femmes exceptionnelles dans le pays, en raison des mesures nécessaires de la ” nouvelle modalité “l’événement aura lieu le 28 octobre au musée interactif de l’économie également connu sous le nom de MIDE.

Noelia a écrit sa description où elle a mentionné que la reconnaissance qui lui était accordée était un honneur pour elle et l’a remerciée, ajoutant que cela n’avait pas seulement été un travail fait par elle-même, mais par toute l’équipe qui a travaillé constamment et contribué avec leur travail et passion.

Un honneur pour moi que vous me donniez cette reconnaissance, de tout mon coeur MERCI !!! Ce n’est pas seulement pour moi, c’est pour chacune des personnes qui contribuent avec leur travail et leur passion chez @protecommx Entreprendre des projets du calibre de Protecom a été l’un des plus grands défis de ma vie, BEAUCOUP PLUS RISQUÉ, que quoi que j’aie vécu d’autre, emmenez un projet aussi compliqué en sécurité dans des moments difficiles et avec la constante à l’esprit que BEAUCOUP de familles dépendent de ce que vous faites, il n’y a pas de place pour l’échec et vous devez entreprendre chaque jour avec la même foi ou plus que la veille. Heureux d’avoir des êtres humains autour de moi qui m’ont aidé à maximiser mes capacités et à perdre mes peurs. Aujourd’hui je suis ! et je le dis avec fierté, en tant que chanteuse et artiste, ainsi qu’en tant qu’entrepreneur et femme d’affaires indépendante. MERCI, PAPE DIEU, DE M’AVOIR DONNÉ TANT DE LUMIÈRE. Un grand merci à Grupo @ mundo.ejecutivo et à son comité de rédaction pour cette distinction, qui est la plus importante de ma vie jusqu’à aujourd’hui. @ pdox74 @protecommx @ ralphglez56 @gabyalexareyes Un post partagé par Noelia (@noeliaofficial) le 2 octobre 2020 à 16h14 PDT

Le fait que démarrer une nouvelle entreprise dans laquelle Noelia n’a peut-être pas autant de connaissances et ne s’appuie que sur les bonnes personnes et préparées est que la chanteuse a réussi à avancer, grâce à ses employés, elle l’a toujours souligné et n’a jamais été crédit seul, en plus du fait que, en grande partie grâce aux emplois que de nombreuses familles ont fournis, elles se sont maintenues pendant cette pandémie due au Covid-19.

Emmenez un projet aussi compliqué à un refuge sûr dans les moments difficiles et avec la constante à l’esprit que de nombreuses familles dépendent de ce que vous faites, il n’y a pas de place pour l’échec et vous devez entreprendre chaque jour avec la même foi ou plus que la veille. mots dans votre description.

Noelia a toujours été caractérisée par être une personne reconnaissante non seulement avec ceux qui travaillent à ses côtés mais aussi avec Dieu, car en plus de lui donner de la lumière, elle l’a éclairée pour pouvoir aider les autres à travers ses entreprises, elle a remercié encore une fois toujours active pour cette distinction qui est extrêmement importante non seulement pour sa carrière mais pour sa vie.

Plusieurs des commentaires qu’elle a reçus la félicitent, parmi lesquels des célébrités et des admirateurs qui la soutiennent toujours, surtout dans chacun de ses nouveaux projets, car tout ce qu’elle a réalisé pendant ces mois d’enfermement n’en est qu’une petite partie de tout ce que Noelia a réalisé dans sa carrière d’artiste et aussi de femme d’affaires.

Noelia adoucit constamment les yeux de ses followers, portant à la fois des photographies et des vidéos de sa silhouette enviable, malgré tant de travail, elle consacre toujours du temps à ses followers et qui doit admirer sa beauté au quotidien.

La chanteuse et interprète de tubes comme “You”, “Clávame tu amor” et “Here i go again”, il semble qu’elle ne peut pas vouloir juste un instant, elle cherche toujours comment grandir et progresser dans l’industrie de la musique et des affaires.

