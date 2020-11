T

La mesure dans laquelle les automobilistes sont frappés par des règles de péage urbain plus strictes peut être révélée aujourd’hui.

Près de 100 millions de livres sterling ont été collectées cet été en raison de l’augmentation de la charge à 15 livres et de l’extension de ses heures de fonctionnement le soir et le week-end.

La révélation, à partir d’informations obtenues par le candidat à la mairie conservatrice Shaun Bailey, intervient alors que le maire Sadiq Khan est sur le point de conserver les augmentations «temporaires» pour aider à atténuer la crise financière à Transport for London.

Selon les termes du deuxième plan de sauvetage de TfL Covid convenu avec le gouvernement hier, la taxe C de 15 £ devrait rester en vigueur sept jours par semaine en permanence pour aider à payer les voyages gratuits pour les moins de 18 ans et les Londoniens âgés de 60 à 65 ans.

La part du maire dans les factures de taxes municipales devrait également augmenter à partir d’avril prochain, potentiellement de 30 à 50 £ en moyenne par ménage, pour aider à financer TfL.

Une demande d’accès à l’information de M. Bailey a révélé que les revenus de C-charge entre mai et septembre ont augmenté de 44%, passant de 68,1 £ à 98,3 millions £, par rapport à la même période l’année dernière.

Le nombre d’amendes infligées aux conducteurs pour non-paiement de la taxe avait plus que doublé pour atteindre 320 300 à la fin du mois d’août.

Près de 100000 des amendes, qui coûtent 160 £ si elles n’ont pas été payées dans les quinze jours, n’avaient pas été payées au moment de la réponse au FoI – ce qui signifie que l’impact total de la charge C plus sévère sur les automobilistes aura été bien plus important.

Le 22 juin, l’accusation est passée de 11,50 £ et a été appliquée jusqu’à 22 heures et le week-end pour la première fois à la suite du premier renflouement de TfL Covid de 1,6 milliard £.

M. Bailey, qui a promis de supprimer l’augmentation de la charge C s’il était élu en mai prochain, a déclaré que cela endommageait le centre de Londres.

Il a déclaré: «À un moment où les Londoniens sont plus inquiets que jamais du coût de la vie, Sadiq Khan force des impôts et des amendes pour financer sa mauvaise gestion de TfL.

Les détails complets du deuxième plan de sauvetage, qui vaut jusqu’à 1,7 milliard de livres sterling, ont été publiés dans une lettre du secrétaire aux Transports Grant Shapps à M. Khan.

La planification de Crossrail 2 est en cours d’arrêt, les consultants étant renvoyés «dès que possible» bien que l’itinéraire soit «sauvegardé» .TfL doit donner la priorité à la «livraison urgente» d’un ferry temporaire à pied et à vélo pour aider les personnes actuellement incapables de traverser la Tamise en raison de la fermeture du pont Hammersmith.TfL doit «soutenir» un examen par le gouvernement de «la mise en œuvre possible de trains sans conducteur» sur le métro. Il envisage d’étendre la zone à très faibles émissions de 12,50 £ par jour du centre de Londres au Les routes circulaires nord et sud doivent continuer comme prévu et entrer en vigueur le 25 octobre de l’année prochaine.

M. Shapps, écrivant dans l’Evening Standard d’aujourd’hui, a déclaré que le gouvernement était prêt à rembourser TfL pour le manque à gagner des tarifs causé par covid – mais n’était pas prêt à couvrir «le coût de Sadiq Khan».

M. Shapps a déclaré: «Ce que nous n’allons pas faire, c’est forcer les contribuables d’Exeter et de Barnsley à financer des avantages pour les Londoniens, tels que des voyages gratuits 24h / 24 et 7j / 7 pour tous les moins de 18 ans, qu’ils ne reçoivent pas eux-mêmes. Il est juste, nous pensons, que si le maire veut les garder, il doit les payer. Il peut être aussi généreux qu’il le souhaite avec son propre argent, mais pas avec les autres.

Dans le cadre de l’accord de sauvetage, M. Khan doit élaborer des plans détaillés d’ici le 11 janvier de l’année prochaine montrant comment il prévoit de financer les concessions de voyage gratuites – et comment il mettra TfL sur une base financière durable d’ici avril 2023.

La porte-parole du maire a déclaré: «La façon dont nous finançons l’élément non statutaire des tarifs préférentiels à partir du 21/22 est à nous de décider.

«Cela pourrait inclure la poursuite des modifications temporaires du péage urbain du centre de Londres et / ou une augmentation de la taxe d’habitation.

«Il reste à déterminer comment exactement ce coût est couvert, quels sont ces coûts et l’équilibre entre les sources de revenus. Toute décision d’augmenter la taxe d’habitation ne serait pas prise à la légère et nous ferons tout notre possible pour la maintenir aussi bas que possible.