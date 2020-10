Charmante Camila Sodi montre ses charmes en maillot de bain | Instagram

La belle actrice mexicaine Camila sodi partager huit photographies, dans lesquelles elle profitait de l’été selon sa description, elle l’a fait avec un maillot de bain blanc plutôt minuscule et de beaux paysages tropicaux ainsi que de délicieux plats.

Voyons s’il est vrai qu’il a utilisé deux costumes, l’un d’eux dans les premières photographies peut être vu comme étant deux pièces tandis que le second est complet.

Camila sodi Elle est devenue une célébrité non seulement pour être la nièce de l’actrice et chanteuse Thalía mais aussi pour ses propres mérites, elle est mère de deux beaux enfants, tous deux le fruit de son mariage avec son ex-mari Diego Luna, qui est également acteur. Mexicaine, son mariage a duré de 2008 à 2013, ses enfants s’appellent Fiona et Gerónimo Luna, actuellement la belle actrice a 34 ans et est dans la fleur de l’âge.

Son nom complet est Camila Ía González Sodi, mais elle est connue par ses prénoms et ses prénoms.

Il a eu l’opportunité de participer à la fois à des séries télévisées et cinématographiques, “Deficit” était le premier film auquel il a participé en 2007 et à la télévision c’était en 2004 dans le feuilleton intitulé “Inocente de ti”.

En fait, la telenovela susmentionnée à laquelle il a participé était un remake de l’une des telenovelas de sa tante Thalía, mais on dit qu’elle est basée sur le feuilleton radiophonique d’Inés Rodena intitulé enamorada, bien que si vous faites attention à l’intrigue, vous vous souviendrez sûrement “María Mercedes” la première telenovela à laquelle Thalía a participé.

Malgré que Camila sodi Elle n’a pas un corps aux courbes extravagantes comme de nombreuses célébrités, actuellement sa silhouette fine et délicate fait soupirer ses fans, qui au moins sur son compte Instagram s’élèvent à environ 2 millions 200 mille followers.

Si vous voulez voir les photos de Camila Sodi profitant de son été, cliquez sur le LIEN suivant et profitez du panorama.

À des occasions constantes, nous l’avons vue montrer sa silhouette sur Instagram, en plus du fait que les photographies qui sont prises d’elle sont vraiment artistiques.

En pressant quel été nous n’avons qu’une seule vie dans ce corps et nous devons l’utiliser », écrit-il dans sa publication.

Peut-être l’un des projets les plus importants ou les plus reconnus et surtout récents auxquels il a participé Camila sodi Il s’agit de la série intitulée “Rubí”, c’est un autre remake de l’une des telenovelas les plus importantes de tout le Mexique.

Camila n’a donc pas été la seule à avoir joué ce rôle mais aussi d’autres grands artistes mexicains, bien que les précédents aient été des feuilletons plus longs, Camila Sodi, José Ron et Rodrigo Guirao ont participé à cette série qui se composait de 26 chapitres, chacun des qui a dépassé le précédent.

Grâce à sa beauté qui a réussi à rendre plus d’un fou, c’est qu’elle est devenue très populaire parmi les Mexicains et d’autres personnes à l’étranger, même si elle était connue depuis longtemps, ce rôle a beaucoup aidé sa carrière.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le roman uf me Super hookup, très bon qui envie les collègues, un internaute a écrit une des publications de Camila Sodi avec l’affiche Rubí.

L’un des projets les plus récents sont ceux qui ont participé et qui continue apparemment de sortir est une fausse identité que cette série a commencé en 2018 et est également devenue extrêmement connue.

De ce que nous avons appris à apprécier dans ses réseaux sociaux et ses interviews Camila sodi Elle a une personnalité très gentille et charismatique, presque immédiatement, elle parvient à voler le cœur de ceux qui la connaissent tout en étant extrêmement comique et plaisantant.

Lire aussi: Sans rien en dessous! Camila Sodi a montré ses charmes sur une photo