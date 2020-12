La chemise s’ouvre!, Mia Khalifa partage ce qu’il y a en dessous | Instagram

Surmontant la coquetterie, Mia Khalifa a ravi ses followers sur Instagram en partageant une photo dans laquelle elle a décidé de se montrer davantage à tout le monde. L’ancienne star de cinéma pour adultes a posé pour la photo dans laquelle elle a ouvert sa chemise à carreaux pour montrer ce qu’elle portait en dessous.

Sous le concept de poser comme si elle ne s’en rendait pas compte, Mia Khalifa a montré la pose la plus belle et la plus naturelle en public avec très peu comme si de rien n’était; Même en arrière-plan, vous pouvez voir un homme qui n’a sûrement pas été dérangé du tout lorsqu’il s’est rendu compte que l’influenceur était à la place et de quelle manière.

La célèbre Libanaise a choisi pour la photo partagée il y a un jour sur son compte officiel de Instagram une chemise à carreaux, parfaitement ouverte, à moitié enlevée, et un petit ensemble noir, constitué de pure dentelle au bas et qui permettait d’observer une grande partie de l’anatomie de l’étoile.

Mia Khalifa Elle a complété sa tenue avec ses cheveux flottants et quelques chaînes dorées sur son cou, son abdomen d’acier, ses charmes et ses jambes ont fait sensation sur le réseau social.

La star d’Instagram a étonné tout le monde en soulignant un défaut en elle-même, dans son corps et en le prenant avec le meilleur de l’humour, ce qui rend plus qu’évident que la cellulite ne diminue en rien la beauté d’une femme. Sarah Joe Chamoun, comme elle est le vrai nom de Mia Khalifa, a pris un aspect positif du fait d’avoir de la cellulite et a partagé que de cette façon, elle avait un petit récipient pour ketshup à tout moment.

La cellulite est excellente parce que vous aurez toujours un petit bol pour le ketchup Glissez pour venir me rendre visite au travail (La cellulite est géniale parce que vous aurez toujours un petit bol pour le ketchup Glissez pour me rendre visite dans travail ), a écrit l’actrice.

Le celilutis était considéré comme naturel sur la photo, où il peut être vu dans l’une des cuisses de cette belle femme, mais cela ne la rend pas du tout moins attrayante. Mia Khalifa a été en charge dans ses réseaux sociaux de promouvoir l’importance d’aimer son corps et de l’accepter tel qu’il est, un message principalement destiné aux femmes.

La publication que l’ancienne actrice a partagée il y a un jour a dépassé le million et demi de réactions, mais sa beauté en a sûrement ébloui beaucoup plus.

Soulignant d’une nouvelle manière le sens de l’humour de la star, dans la deuxième image, vous pouvez voir un endroit avec des fleurs et autres qui semble le plus ordinaire et dans lequel elle assure, elle travaille … la chose curieuse à propos de cet endroit est que vous pouvez lire en haut un panneau qui dit: 0seulement les fans.

Mia Khalifa Il a partagé que sa vie n’avait pas été facile et que sa décision de se lancer dans le cinéma pour adultes était une coïncidence. Selon la célèbre femme libanaise, un homme s’est approché d’elle en lui disant qu’elle pouvait être une star en raison de sa beauté et en plus de son manque d’estime de soi et de sa soif d’être attirante pour les autres, elle a fini par accepter.

Mais qu’est-ce que actrice Je ne savais pas que ce ne serait pas facile de sortir de là, elle voulait garder son secret de métier, mais ce qu’elle n’aurait jamais imaginé serait qu’elle deviendrait extrêmement célèbre pour certaines de ses vidéos; quelque chose qui a fini par révéler son identité.

La famille de Mia lui a tourné le dos et a eu honte de ses décisions.Elle s’est retirée plus tard et a partagé qu’elle se sentait mal à l’aise que ces enregistrements soient toujours sur Internet et la façon dont les gens de la rue la regardaient.