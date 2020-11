C

hina a lancé une mission ambitieuse pour ramener du matériel de la surface de la lune pour la première fois en plus de 40 ans.

L’entreprise pourrait stimuler la compréhension humaine de la lune et du système solaire de manière plus générale.

Chang’e 5 – du nom de la déesse chinoise de la lune – est la mission lunaire la plus audacieuse du pays à ce jour.

En cas de succès, ce serait une avancée majeure pour le programme spatial chinois.

Les experts ont déclaré que cela pourrait ouvrir la voie au retour d’échantillons de Mars ou même à une mission lunaire avec équipage.

Les quatre modules du vaisseau spatial Chang’e 5 ont explosé au-dessus d’une énorme fusée Long March-5Y depuis le centre de lancement de Wenchang le long de la côte de Hainan.

Quelques minutes après le décollage, le vaisseau spatial s’est séparé des premier et deuxième étages de la fusée et s’est glissé sur l’orbite de transfert Terre-Lune.

Les engins spatiaux mettent généralement trois jours pour atteindre la lune.

La tâche principale de la mission est de forer deux mètres sous la surface de la lune et de ramasser environ 2 kg de roches et autres débris à ramener sur Terre, selon la Nasa.

Cela offrirait la première occasion aux scientifiques d’étudier du matériel lunaire nouvellement obtenu depuis les missions américaines et russes des années 1960 et 1970.

Le temps de l’atterrisseur Chang’e 5 sur la lune devrait être court.

Il ne peut rester qu’un jour lunaire, soit environ 14 jours terrestres, car il ne dispose pas des unités de chauffage radio-isotopiques pour résister aux nuits glaciales de la lune.

L’atterrisseur creusera pour trouver des matériaux avec sa perceuse et son bras robotique et les transférera vers ce qu’on appelle un bloqueur, qui décollera de la lune et accostera avec la capsule de service.

Les matériaux seront ensuite déplacés vers la capsule de retour pour être ramenés sur Terre.

La mission est parmi les plus audacieuses de la Chine depuis qu’elle a mis un homme dans l’espace pour la première fois en 2003, devenant la troisième nation à le faire après les États-Unis et la Russie.

Alors que de nombreuses réalisations de vols spatiaux avec équipage de la Chine reproduisent celles d’autres pays des années passées, l’Administration spatiale nationale chinoise entre dans de nouveaux territoires.

Chang’e 4 – qui a effectué le premier atterrissage en douceur sur la face éloignée relativement inexplorée de la Lune il y a près de deux ans – recueille des mesures complètes de l’exposition aux radiations de la surface lunaire, des informations vitales pour tout pays qui envisage d’envoyer des astronautes sur la Lune.

La Chine est devenue en juillet l’un des trois pays à avoir lancé une mission sur Mars, avec un orbiteur et un rover qui chercheront des signes d’eau sur la planète rouge.

Les responsables affirment que le vaisseau spatial Tianwen 1 est sur le point d’arriver sur Mars vers février.

La Chine s’est de plus en plus engagée avec des pays étrangers dans le cadre de missions, et l’Agence spatiale européenne fournira des informations importantes sur les stations au sol pour Chang’e 5.