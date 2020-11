ré

iego Maradona se rétablit à l’hôpital après une intervention chirurgicale pour traiter un caillot de sang sur son cerveau.

La légende argentine pourrait passer jusqu’à une semaine dans une clinique privée après la procédure d’urgence de 80 minutes pour traiter un hématome sous-dural – un caillot qui peut exercer une pression sur le cerveau.

“J’ai pu évacuer l’hématome avec succès et Diego a très bien toléré la chirurgie”, a déclaré le neurochirurgien et médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque, aux journalistes et sympathisants à l’extérieur de la clinique Olivos dans la banlieue de Buenos Aires.

«Les étapes sont maintenant l’observation, mais elles sont contrôlées. Cela dépendra de la façon dont il le fera. Ce n’est pas très complexe, mais c’est toujours une chirurgie cérébrale.

La fille de Maradona, Dalma, qui lui a rendu visite mardi après qu’un scanner eut révélé le caillot, a remercié ses partisans, dont une cinquantaine se sont rassemblés à l’extérieur de la clinique et ont scandé “ Diego, Diego ” lorsque des informations sur la réussite de l’opération ont commencé à apparaître.

Diego Maradona à l’hôpital

Diego Maradona hospitalisé à La Plata

Les fans du grand footballeur argentin Diego Maradona accrochent une banderole avec son portrait devant un hôpital où il a été admis en raison de son anémie et de sa déshydratation, selon son médecin personnel, à Buenos Aires

Une bannière avec un portrait du grand footballeur argentin Diego Maradona est suspendue à l’extérieur de l’hôpital où il a été admis en raison de son anémie et de sa déshydratation, selon son médecin personnel, à Buenos Aires.

Les fans du grand footballeur argentin Diego Maradona accrochent une banderole avec son portrait devant un hôpital où il a été admis en raison de son anémie et de sa déshydratation, selon son médecin personnel, à Buenos Aires

Les fans du grand footballeur argentin Diego Maradona accrochent une banderole avec son portrait devant un hôpital où il a été admis en raison de son anémie et de sa déshydratation, selon son médecin personnel, à Buenos Aires

“Je viens de quitter la clinique et je tiens à remercier tout le monde pour leurs témoignages constants d’amour pour mon père”, a-t-elle tweeté. “Merci à tous ceux d’entre vous qui ont prié pour lui.”

Le vainqueur de la Coupe du monde de 1986, qui est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, devrait rester à l’hôpital entre 72 heures et une semaine avant de poursuivre sa convalescence chez lui.

Il a été opéré après avoir été transféré d’une clinique privée de La Plata, où il a été admis lundi pour anémie et déshydratation.

M. Luque a suggéré que l’homme de 60 ans, qui a lutté contre la dépendance à l’alcool et à la drogue ainsi que divers problèmes de santé, souffrait également de dépression.

“Diego va par cycles”, a déclaré M. Luque. «Parfois il va bien et puis il a des périodes où il ne va pas si bien. Je n’aimais pas l’état dans lequel il se trouvait. Le faire hospitaliser l’aide.

Maradona a été transférée entre les cliniques dans une ambulance avec une escorte de police, comprenant une voiture de patrouille et deux motos, et l’événement a été retransmis en direct à la télévision argentine.

Il a été agité par des dizaines de supporters à La Plata – dont beaucoup étaient fans de Gimnasia, l’équipe argentine de premier plan qu’il dirige désormais – et accueilli par davantage de supporters à Olivos.

“Ce que nous voulons le plus, c’est que Diego sorte de tout ça. Il peut être, il est le plus grand, le plus grand du monde”, a déclaré Diego Bermudez, un passionné de Maradona qui attend devant l’hôpital, cité par ..

La cause la plus courante d’un hématome est un traumatisme crânien et la pratique de sports à fort impact peut augmenter le risque.

Peu de temps avant son opération, l’ex-petite amie de Maradona, Rocio Oliva, qui a passé six ans avec la légende de Naples et de Barcelone, a déclaré qu’il avait besoin d’un traitement pour son “vrai” problème de dépendance à l’alcool.

Maradona est apparu pour la dernière fois en public vendredi lors d’un hommage pour marquer son 60e anniversaire avant le match de championnat de Gimnasia contre Patronato.