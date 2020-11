W

Nous assistons aux derniers rites de la présidence Trump. Fidèles à leur forme, ils sont honteux et horribles. Il semble désormais inévitable que Joe Biden gagne et que Donald Trump quitte la Maison Blanche. Supprimé de force si nécessaire. Peut-être – si les divagations grotesques de la nuit dernière sont quelque chose à dire – par les hommes en blouse blanche.

Mais ce n’est pas seulement la coterie répulsive d’aides et de conseillers de Trump – dont un certain nombre pourraient faire l’objet d’accusations criminelles – qui regarderont le départ horrible de leur chef avec horreur.

Si j’étais Boris Johnson ou son conseiller en chef Dominic Cummings, je serais vraiment très inquiet. Au cours des 15 derniers mois, Johnson et Cummings – ou est-ce l’inverse? – ont gouverné la Grande-Bretagne sur le modèle de Trump.

Les mensonges. L’illégalité. Une rage insensée contre les institutions établies de longue date. Le modèle Trump a bien fonctionné pour Cummings et Johnson pendant un certain temps. Ce n’est plus le cas.

Il y a eu une puissante école d’opinion du parti conservateur qui se réjouissait du résultat de l’élection présidentielle.

Il considère que la performance beaucoup plus forte que prévu de Donald Trump dans les sondages, en particulier parmi les femmes et les électeurs latinos, est profondément significative.

Il a compris la défaite plus étroite que prévu de Trump comme un revers temporaire pour son populisme anti-établissement.

L’exposant le plus éloquent de ce point de vue est l’ancien conseiller de David Cameron, Steve Hilton (la transition de Hilton de l’ultra-modernisateur à l’alt-Right sage est l’une des merveilles mineures de la politique contemporaine).

Lorsque les résultats sont arrivés, Hilton a tweeté: «Biden EST le marais. Quel que soit le résultat final, il est clair que The Swamp a été rejeté – ENCORE. ”

Selon cette école de pensée, la signification de l’élection présidentielle de cette année n’est pas la victoire de Biden. C’est la performance étonnamment forte de Trump. Cet argument ne pouvait pas être plus faux. La vraie leçon de cette semaine est que les électeurs reprennent conscience.

Les adultes reprennent le contrôle. C’est une mauvaise nouvelle pour Johnson.

Le démocrate Biden n’est pas le chiffre négligeable peint par les partisans britanniques de Trump. Il réintègrera très rapidement les États-Unis dans la politique mondiale. Il forgera une nouvelle série d’alliances en Europe avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

Attendez-vous à une visite en Irlande au début de sa présidence, où Biden reviendra à ses racines dans le comté de Louth.

Mais pas à la Grande-Bretagne de Johnson.

On peut aussi oublier les visites en Corée du Nord et les flirts ostentatoires avec le président brésilien Jair Bolsonaro. La carrière transatlantique en plein essor de Nigel Farage s’est arrêtée.

La nouvelle politique à la Maison Blanche de Biden laissera Boris Johnson profondément exposé en tant que seul Trumpien parmi les dirigeants des pays démocratiques libéraux modernes. Au lieu de cela, il fait partie d’un petit groupe de dirigeants mondiaux très peu distingués qui ont commis l’erreur de ne pas garder leurs distances.

Cela place Johnson dans la même catégorie que le prince héritier saoudien, Mohammed Bin Salman, qui a développé des liens familiaux embarrassants avec les Trump.

La défaite de Trump est également un coup dur pour Benjamin Netanyahu en Israël et Narendra Modi en Inde.

Le problème pour Boris Johnson est que l’histoire montre que la Grande-Bretagne et les États-Unis sont liés politiquement. Pensez à Churchill et Roosevelt. Thatcher et Reagan. Blair et Clinton.

Pour survivre à moyen terme, Johnson n’a d’autre choix que de s’adapter à un retour au statu quo que le président Biden inaugurera. Les espoirs de Johnson d’un accord commercial généreux et accéléré avec les États-Unis? Oublie.

À plus long terme, la question est de savoir si Boris Johnson peut se réinventer? Ce n’est pas certain.

Johnson n’est pas stupide. Il sait que tous ses opposants politiques s’intègrent bien mieux que lui dans l’école politique Biden. Ses rivaux internes conservateurs Rishi Sunak et Jeremy Hunt reflètent tous deux le libéralisme pragmatique de Biden. Il en va de même pour Keir Starmer du Labour.

L’ère Trump / Johnson de la politique britannique est terminée, ce qui signifie qu’un passage particulièrement lugubre de l’histoire politique transatlantique peut être enfin mis au repos. Johnson peut-il trouver un moyen de survivre sans Trump? Nous verrons.