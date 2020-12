B

La cire d’oris Johnson chez Madame Tussauds n’est pas factice car elle enfile un pull de Noël appelant à la prudence le premier week-end depuis que le verrouillage a été assoupli.

L’attraction londonienne s’est associée à Save the Children pour réhabiller la silhouette du Premier ministre avec des tricots recyclés portant sa célèbre phrase: «C’est la saison des joies de la prudence.»

Le Christmas Jumper Day de l’organisme de bienfaisance a permis de collecter 25,1 millions de livres sterling depuis son lancement en 2012.

Les organisateurs espèrent que les tricots festifs de cette année apporteront la joie nécessaire alors que Covid-19 continue d’avoir un impact sur les enfants du monde entier.

Le modèle en cire, qui se dresse à l’extérieur d’une maquette de Downing Street, comporte un pull avec trois boules festives représentant le nombre de bulles domestiques autorisées à célébrer ensemble entre le 23 et le 27 décembre.

(Touches finales pour le waxwork / PA de Boris Johnson)

Tim Waters, directeur général de Madame Tussauds London, a déclaré: «Bien que le message festif du Premier ministre cette année soit un message de prudence, nous voulions également l’utiliser pour répandre la joie de Noël.

«Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la campagne Save the Children Christmas Jumper Day et sommes sûrs que Boris Johnson lui-même approuverait le style résolument festif de 2020.»

Sasha Nicholl, de Save the Children, a ajouté: «Avec Covid-19 laissant plus d’enfants vivant dans la pauvreté, affamés et incapables d’apprendre, la journée de Noël de cette année est plus importante que jamais.

«Si le Premier ministre peut participer, le reste du pays le peut aussi!

«Tout ce que les gens ont à faire est de s’inscrire, de payer 2 £ et de savoir que tout l’argent récolté le vendredi 11 décembre aidera les enfants les plus vulnérables ici au Royaume-Uni et dans le monde.»

L’organisme de bienfaisance a déclaré que 1 £ pourrait payer des antibiotiques pour traiter cinq enfants souffrant de pneumonie, l’un des plus grands meurtriers au Soudan du Sud.

Deux livres achèteraient une bouteille de désinfectant pour les mains pour aider à lutter contre Covid-19 dans une clinique médicale de Save the Children.

Environ 6 £ payent un écran facial pour un agent de santé au Yémen.