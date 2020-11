Par chance, les deux se sont rencontrés le mois suivant au Festival de Deauville et Michael a décidé qu’il tenterait de contacter la jeune actrice par l’intermédiaire de ses représentants.

«Ils m’ont dit que Mlle Zeta-Jones ne serait là qu’une nuit parce qu’elle tournait un film avec Sean Connery, mais qu’elle adorerait me voir», a rappelé l’interprète dans un audio qu’il a partagé sur son Instagram.

L’acteur a proposé à son partenaire de se donner une autre chance. Compte tenu de cela, la mère de deux enfants a accepté et tout semble indiquer qu’elle est heureuse de la vie. (.)

Son premier “ rendez-vous ”, auquel Banderas et son épouse d’alors Melanie Griffith étaient également présents, s’est si bien passé que Catherine a décidé de l’inviter à dîner ce soir-là avec le reste de ses compagnons et, après cette deuxième réunion, ils ont convenu de se revoir heures plus tard pour licencier le soir après avoir rempli les engagements qui étaient encore en suspens.

Michael s’est rendu compte qu’il allait avoir beaucoup de “ compétition ” lorsque Catherine est entrée dans le bar comme si c’était un “ mirage ” et c’était peut-être la raison pour laquelle il a décidé de sortir l’artillerie lourde pour essayer de la conquérir le plus tôt possible. , en utilisant une phrase qui avait très bien fonctionné pour lui dans le passé.