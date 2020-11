Carrie Underwood apporte la magie de Noël avec sa dernière collaboration de vacances. Samedi, la chanteuse country a déclaré que le clip de son interprétation de “Hallelujah” avec John Legend était sorti. Cependant, tout le monde n’est pas ravi de voir la collaboration du couple.

Le tout premier duo de Underwood and Legend fait partie du premier album de Noël de la chanteuse “Cry Pretty”, My Gift. L’album est initialement sorti à la fin du mois de septembre pour démarrer la saison des vacances. Alors que l’album est sorti il ​​y a quelques mois, Underwood a récemment publié le clip pour elle et l’interprétation de Legend de “Hallelujah” samedi. En plus de collaborer sur ce morceau, Legend fera également une apparition dans le prochain spécial musical d’Underwood, My Gift: A Christmas Special de Carrie Underwood, qui sera diffusé sur HBO Max à partir du 3 décembre.

Le clip officiel de #Hallelujah avec @johnlegend est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Carrie! #MyGift 🎁✨ Découvrez-le: https://t.co/Qrnns3NiGD -TeamCU pic.twitter.com/eabgmIW23T – Carrie Underwood (@carrieunderwood) 21 novembre 2020

Bien sûr, nombreux étaient ceux qui étaient ravis de voir la collaboration des deux chanteurs. Cependant, il y avait aussi ceux qui ne répondaient pas aussi affectueusement à leur duo.

Magnifique

J’adore cette chanson Carrie et c’est l’une de mes préférées sur le CD. Vos voix et celles de Legend sonnent merveilleusement à mes oreilles et s’harmonisent si bien. Ne faites pas attention aux haineux. Des millions de vos vrais fans sont avec vous tout le temps et adorent la collaboration ♥ ️💕 – Lillian Eversole (@mondavia) 21 novembre 2020

Un fan a dit à Underwood d’ignorer les ennemis qui ont dénoncé la collaboration du couple. Ils ont même écrit que les chanteurs exprimés sonnaient «merveilleux» ensemble.

Pas un fan de légende

Sur Facebook, un individu a écrit: “J’adore Carrie mais pas tellement Légende idiote. Il est devenu un pirate politique non informé.” En fait, de nombreux utilisateurs sur Facebook ont ​​déclaré qu’ils n’aimaient pas la collaboration entre Underwood et Legend en raison des opinions politiques du chanteur de “All of Me”, car il exprimait son soutien au président élu Joe Biden.

Brillant

Oh wow Carrie, c’est une si belle chanson et vidéo! Brillamment fait! Aimer! ❤️😊🙏🌲🌲⛄️☃️⛄️🎁 # MyGift #Hallelujah – Theresa (@ ny4carrie) 21 novembre 2020

Ce fan a fait l’éloge de la chanson et de la vidéo. Ils ont même inclus une multitude d’émojis liés à Noël pour montrer que la piste les a mis dans l’esprit des fêtes.

N’achètera pas

En raison du récent commentaire antipatriotique de John Legends, je suis très déçu que Carrie Underwood ait accepté de s’associer à Legends. Je n’achèterai PAS ce nouvel album👎🤮 – Ron Standridge (@ RonStandridge5) 21 novembre 2020

Ce fan a écrit qu’il était “déçu” de voir Underwood et Legend collaborer ensemble. Ils ont même fait référence aux opinions politiques de Legend comme étant la raison pour laquelle ils n’achèteraient pas My Gift.

Un album complet?

OMG s’il vous plait faites un album entier ensemble … vos voix sont comme du beurre … la perfection absolue! Merci. – Chat (@ kittycat1375) 22 novembre 2020

Bien que certaines personnes aient partagé leur mécontentement face à la collaboration, d’autres étaient plus qu’appréciables de la voix impressionnante d’Underwood et de Legend. Un fan a même écrit que le duo devrait envisager de sortir un album complet parce que leurs voix sonnent si bien ensemble.

Un message pour Chrissy Teigen

Les utilisateurs de Facebook n’ont pas seulement réservé leur haine pour Legend, ils ont également pris pour cible sa femme, Chrissy Teigen. Un utilisateur a écrit: «Il [Legend] et sa femme. Jouez et restez en dehors de la politique! “

La perfection

C’est une belle chanson, et c’est une ballade parfaite.

Quelle belle collaboration! – Roman (@MCRuslamb) 22 novembre 2020

Même si certaines personnes n’appréciaient pas “Hallelujah” d’Underwood et de Legend à cause des convictions politiques du coach de The Voice, d’autres se concentraient simplement sur la musique. Ce fan a écrit que la collaboration du couple était “belle” et que leurs voix sonnaient comme la perfection.

