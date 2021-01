La collaboration entre Rosalía et Billie Eilish arrive en 2021 | .

Les duos de spanglish sont sans aucun doute devenus une tendance croissante et l’une des plus attendues est celle du chanteur Billie Eilish et le catalan Rosalia, qui sortira au cours de cette nouvelle année 2021.

La vérité est que les collaborations en anglais et en espagnol sont une tendance croissante et en fait, en 2020, nous avons vu des collaborations sans précédent entre des artistes comme Maluma et The Weeknd, Banda MS et Snoop Dogg, David Bisbal et Carrie Underwood et Rosalía et Travis Scott.

Cependant, jusqu’à présent, le collaboration que beaucoup attendent depuis des années, celle de Billie Eilish et Rosalía et nous savons parfaitement bien que cette collaboration est en train de se produire, mais la question à un million de dollars ici est de savoir quand sera-t-elle publiée?

Et comme vous vous en souvenez peut-être, en avril 2020, la célébrité espagnole a annoncé qu’il travaillait pour terminer la chanson dans son «petit» studio.

J’ai essayé de mettre fin à la collaboration avec Billie Eilish. Je pense que ça se rapproche beaucoup », a-t-il déclaré dans une interview.

Nous avons certainement attendu patiemment depuis et il se pourrait qu’il ait hâte de l’inclure dans son prochain album, mais ce qui rend cette collaboration passionnante, c’est que les deux artistes sont des auteurs-compositeurs expérimentaux, de pointe et exceptionnels.

Il est à noter que cette collaboration a été annoncée en mars 2019 lorsque les Espagnols ont partagé une photo à côté du chanteur confirmant qu’ils travaillaient ensemble dans le studio.

À propos de Eilish, l’interprète de “El Mal Querer” a commenté qu’elle est une chanteuse qui sait parfaitement qui elle est et ce qu’elle veut.

Pendant son séjour en studio, elle a été assez surprise par son grand charisme et sa passion pour le chant et plus d’un an après qu’ils aient tous deux enregistré le morceau, Rosalía a finalement révélé que les arrangements sont terminés, que la conception sonore est presque terminée et qu’elle en avait juste besoin. Billie vous enverra les voyelles et ses idées pour le terminer.

Il ne fait aucun doute que Billie pourrait passer inaperçue en tant qu’autre icône de la pop adolescente, un futur jouet brisé comme Selena Gomez ou Miley Cyrus, mais elle ne le fait pas.

Et c’est que le succès de cette Américaine de 19 ans réside dans ses différences et grâce à cela, le triomphe de Billie Eilish Le pirate Baird O’Connell, tel qu’il apparaît sur sa pièce d’identité, surpasse celui des filles Disney que l’industrie lance habituellement.

Tout au long de sa carrière, elle a réussi à courtiser Thom Yorke, chanteur principal de Radiohead, qui a dit qu’elle était la seule à «faire quelque chose de différent en ce moment», et même l’ancien membre du Nirvana Dave Grohl, qui la comparait à lui-même. Kurt Cobain.

La même chose qui lui arrive est arrivée à Nirvana en 1991. Les gens disent: «La pierre est-elle morte? Quand je regarde quelqu’un comme Billie Eilish, je vois que le rock and roll n’est pas près de mourir », dit-il.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle a été la seule femme à avoir réussi à placer 14 chansons simultanément dans le top 100 du Billboard.

Il est à noter que la trajectoire de Billie Eilish Il est lié à celui de son frère Finneas, qui compose avec elle et produit ses chansons, et c’est précisément en lui qu’est à l’origine son premier tube viral, “Ocean Eyes”, paru en 2015.

La chanson a été composée par son frère Finneas pour son groupe et il l’a donnée à sa sœur pour une chorégraphie que son professeur de danse avait demandée, c’est ainsi que sa petite sœur l’a interprétée, l’a téléchargée sur la plateforme musicale SoundCloud et la magie Internet a fait le reste.

