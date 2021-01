R

agers, réjouissez-vous! Pour la collaboration à guichets fermés de Travis Scott avec le supremo du parfum suédois, Byredo est de retour en stock, pour une durée limitée seulement.

La collaboration Travx Space Rage, qui comprend une eau de parfum et une bougie, s’est épuisée en quelques heures lors de son lancement initial le 3 décembre, Byredo enregistrant son trafic en ligne le plus élevé jamais enregistré dans les minutes qui ont suivi sa chute.

Le parfum et la bougie, qui se vendent respectivement 175 £ et 65 £, sont conçus pour sentir «littéralement l’espace», selon le fondateur de Byredo, Ben Gorham, avec des notes de «poussière cosmique, particules d’antimatière, lumière des étoiles, parfum de supernova, vapeur atmosphérique et nébuleuses sombres. “

«Travis est du futur; le type de personne que je peux imaginer vivre sur la lune », se souvient Gorham. «’Travis et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années, et d’une amitié est née l’idée d’un projet.

La collaboration est si chaude que les bougies de Scott sont actuellement répertoriées sur les sites de revente pour trois fois leur valeur d’origine.

Ce n’est pas la première fois que Scott collabore avec une grande marque. Ces dernières années, il s’est également associé à Nike, Helmut Lang, McDonald’s et a même produit des voitures avec Hot Wheels.

Si vous ne parvenez pas à contrôler Travx Space Rage, voici nos trois meilleurs parfums Byredo qui sont * presque * aussi intergalactiques.

1996

Un parfum épicé et séduisant, les notes d’ouverture de 1996 sont le poivre noir et le genièvre, avec ses niveaux de violette et d’ambre noir se développant à mesure que le parfum vit sur la peau. Un parfum très addictif.

(1996 / Byredo)

Eau gitane

Si c’est assez bien pour Kate Bosworth, bon sang, c’est assez bien pour nous! Avec des notes bucoliques d’aiguille de pin, de bois de santal et de citron, Gypsy Water est une délicieuse soirée d’été en bouteille.

(Gypsy Water / Space NK)

Anonyme

Sorti pour marquer le dixième anniversaire de la marque, Unnamed combine le poivre rose, la mousse d’arbre et la violette pour créer un arôme vraiment mémorable. Le parfum est livré dans le flacon culte de Byredo, avec un pack d’autocollants adhésifs, afin que vous puissiez écrire ce que vous voulez sur le flacon!

(Sans nom / Espace NK)

Achetez Travx Space Rage ici, jusqu’à épuisement des stocks.

