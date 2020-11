U

niqlo n’est pas étranger à une collaboration stellaire.

De JW Anderson et Keith Haring à Sesame Street et McDonald’s, des collaborations intelligentes sont à la base de la stratégie du détaillant de grande distribution depuis sa création en 1984.

Mais aucun de ses partenariats n’a plus excité la foule de la mode que «+ J» avec la doyenne du minimalisme épuré, Jil Sander.

Et maintenant, un peu plus d’une décennie après la collection inaugurale, «+ J» est de retour et, franchement, c’est mieux que jamais.

(Uniqlo)

Il est lancé aujourd’hui (jeudi 12 novembre) et comprend 32 pièces pour femme, 25 pièces pour homme et quatre accessoires unisexes (bonjour, écharpes en cachemire), tous confectionnés dans une palette de rêve minimaliste de noir, bleu marine et neutres.

Les pièces phares de la collection sont les chemises oversize en popeline de coton (34,90 £, achetez-les ici), les solides tricots en cachemire (89,90 £, achetez-les ici) et le manteau de couette à capuche (109,90 £, achetez-le ici.)

(Uniqlo)

«J’ai décidé de définir l’uniforme moderne mondial dans cet esprit: les vêtements doivent être durables et durables», déclare Sander, souvent appelée «la reine du moins». «Ils devraient servir le porteur et lui donner ou lui l’énergie et la confiance en soi dont nous avons tant besoin dans notre réalité mondiale.

D’origine allemande, Sander a fondé sa marque éponyme en 1968, après avoir travaillé comme rédactrice de mode au magazine allemand Petra. En 1999, lorsque Prada a acheté une participation de 75% dans sa marque, Sander a assumé le rôle de directrice de la création, avant d’annoncer le lancement de son propre cabinet de conseil en mode indépendant en 2009, dont le premier client était Uniqlo.

La collaboration ‘+ J’ a duré trois ans jusqu’en 2011, avant de lancer une collection best-of unique en 2014.

Les prix varient de 15 £ à 299 £, découvrez la collection ici.