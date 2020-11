Netflix a annulé une autre série bien-aimée. Après deux saisons, Netflix a annulé The Order, comme l’a annoncé vendredi le créateur de l’émission Dennis Heaton, par ComicBook.com. Dans son message sur Twitter, Heaton a annoncé la triste nouvelle de l’avenir de la série et a remercié les fans d’avoir suivi le parcours de l’émission.

Heaton a écrit que pendant deux saisons, il était “honoré” de travailler avec les acteurs et l’équipe de The Order, une série d’horreur sur le site de streaming. Il a même noté que cela a été “l’une des meilleures expériences” de toute sa carrière. Le créateur a ensuite écrit que, malheureusement, The Order ne reviendrait pas pour la saison 3. Même si la série ne reviendrait pas, Heaton a écrit qu’il chérirait toujours le temps qu’il a passé sur le plateau (ainsi que les accessoires qu’il “a volés. “). Il a terminé le message en remerciant tous ceux qui ont écouté le programme au cours des deux dernières saisons.

Pendant deux saisons, j’ai eu l’honneur de travailler avec un casting et une équipe incroyables sur The Order pour @netflix. C’est l’une des meilleures expériences de ma carrière. Malheureusement, nous ne revenons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volés. Merci à tous d’avoir regardé. – Dennis Heaton (@ DennisHeaton2) 14 novembre 2020

L’Ordre a suivi Jack Morton (Jake Manley), un étudiant, alors qu’il se frayait un chemin dans une société secrète appelée l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue. En plus du tour de Manley dans la série, la série mettait également en vedette Sarah Gray, Matt Frewer, Max Martini et Louriza Tronco. L’émission se composait de 20 épisodes qui se sont déroulés sur deux saisons. Malgré le fait que l’émission ait été annulée, Heaton a partagé sur Twitter ce qu’il aurait aimé qu’il se passe dans la saison 3 si l’émission recevait un renouvellement. Il a écrit: “PS – Jack allait vraiment ressusciter Alyssa d’entre les morts, mais elle allait se tromper. Comme, Pet Sematary a tort. Probablement possédé par Zecchia. Et tout un tas d’autres cadavres revenaient avec elle. “

Ces dernières nouvelles sur The Order surviennent après que Netflix a annulé une multitude de leurs émissions populaires. En plus de The Order, le streamer a annulé des émissions telles que GLOW, The Society et I Am Not Okay With This ces derniers mois. Netflix a noté que bon nombre de ces annulations étaient dues au COVID-19, qui a eu un impact considérable sur l’industrie du divertissement dans son ensemble.