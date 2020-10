Cependant, avant le mariage imminent de son fils Alex Fernandez Et avec une autre de ses filles déjà mariée, l’Amérique a pris la décision de ne pas aller à l’autel avant tous ses fils, il faudra donc un certain temps avant qu’elle ne la voie dire «Oui, j’accepte».

«Maintenant que mes enfants se marient, alors je dis: d’abord, jusqu’à ce que tous les trois se marient», a-t-il révélé en toute sincérité.

Dans une récente interview, Alex Fernandez a révélé que c’est sa mère qui l’a encouragé à proposer Alexia, et l’a même aidé à planifier la surprise romantique. Quelque chose qui a été confirmé par le même Amérique, qui a raconté dans l’émission Ventaneando, a avoué comment il avait aidé son fils à demander le mariage à sa petite amie

“Je leur ai dit:” Voyons voir, ils vont sortir ensemble pendant 10 ans, ils s’aiment, ils sont déjà sûrs qu’ils sont l’un pour l’autre, ils veulent déjà avoir des enfants, alors ils planifient déjà le mariage! ” Et j’étais l’ange gardien là-bas parce que c’est bien, je leur ai dit: “Maintenant, priez, nous devons planifier un mariage” et c’est comme ça, nous sommes tous très heureux “, a-t-il dit.

De plus, il a avoué qu’il les a soutenus et a été impliqué dans toute l’organisation du mariage. «Tout comme je me suis impliqué dans tout ce qui concerne le mariage de Cami et comme maman, c’est comme ça que je traîne avec Alexia, bien sûr, avec Alexia et sa mère aussi. Pour tout, aidez-moi à choisir ceci, aidez-moi à choisir l’autre et c’est parti. “A chaque date de sa robe, tout ce que nous avons visité, j’y vais parce que je m’entends très bien avec elle, je l’aime beaucoup, elle est comme une fille pour moi, tout est avec tout mon amour”, a-t-il déclaré.

