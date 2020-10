La condition de Tobey Maguire pour revenir en tant que Spider-Man | .

De nombreux fans aspirent à ce que l’acteur et producteur américain Tobey Maguire reviens pour le prochain film de Homme araignée Et apparemment cela pourrait arriver, bien sûr, ceci dans leurs conditions.

Tobey Maguire est principalement connu pour avoir joué Peter Parker dans la trilogie Spider-Man et est en fait l’un des acteurs préférés.

On a beaucoup couru que l’acteur avec Andrew Garfield, pourrait apparaître dans le troisième volet du super-héros avec Tom Holland, ce qui serait sans aucun doute impressionnant.

Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation à cet égard mais Fandomwire a mentionné il y a quelques jours que les deux acteurs auraient déjà signé avec Disney pour jouer leur version respective de Spider-Man dans le prochain film de Tom Holland.

Mais plusieurs médias spécialisés dans le cinéma ont partagé des informations à ce sujet et certains d’entre eux confirment que les acteurs ne signent toujours absolument rien et en fait, KC Walsh, rédacteur en chef de Geeks Worldwide, a mentionné que l’accord n’était pas encore conclu, bien que le producteur Marvel Studios, Kevin Feige est vraiment intéressé.

Il ne fait aucun doute que le personnage de Spider-Man a été l’un des plus importants du cinéma de super-héros et de l’interprétation de Tobey Maguire Cela a été l’un des plus remarquables et des favoris des fans du personnage, cependant, tout semble indiquer que l’acteur a mis une condition pour remettre le costume d’araignée.

Selon les informations de Grace Randolph, le célèbre auteur de bandes dessinées, Tobey Maguire pose une condition importante pour revenir au jeu. Homme araignée L’acteur de 45 ans veut jouer plus longtemps dans le rôle de Peter Parker et moins dans le costume de super-héros.

Quelque chose qui bien sûr pourrait compliquer un peu sa participation au film tant attendu, car la plupart des fans s’attendent à le voir dans le costume classique rouge et bleu.

Jusqu’à présent, rien n’a été écrit malgré tout ce qui a été dit sur le troisième volet de la saga mettant en vedette Tom Holland, mais alors que les enregistrements de ce nouvel épisode commencent, les premières images divulguées de l’ensemble pourraient commencer à émerger. enregistrement qui confirme enfin ces apparitions tant attendues.

D’autre part, il a été mentionné que Disney chercherait également à signer Kirsten Dunst, qui a donné vie à Mary Jane Watson dans la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire.

Daniel Ritchman, une source de confiance sur les futures productions Marvel, a noté que Dunst et Dane Dehaan, Harry Osborn dans “The Amazing Spider-Man”, sont en pourparlers avec Marvel Studios.

Il est à noter que l’idée d’un multivers a commencé à prendre forme avec le retour de Jamie Foxx dans son rôle d’Electro, qui a participé à “The Amazing Spider-Man 2” avec Andrew Garfield.

Tobias Vincent Maguire a commencé sa carrière artistique avec des rôles mineurs dans certaines séries télévisées et téléfilms.

Ce qui est très curieux à propos de l’acteur, c’est qu’au début, il pensait devenir chef comme son père, cependant, sa mère l’a encouragé à poursuivre une carrière d’acteur, lui a même donné une centaine de dollars pour suivre des cours de théâtre à l’école, au lieu du ménage.

Maintenant, concernant la prochaine tranche de Homme araignée, clairement si cela devient une réalité, ce sera certainement un succès mondial, puisque cela a été recherché depuis plusieurs années et depuis l’année dernière plusieurs sites ont commencé à suggérer que Sony et Marvel Studios prévoyaient la réunion du trois Spider-Men, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

