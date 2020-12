On a beaucoup parlé de la carrière artistique de Luis Miguel, de ses succès musicaux, des récompenses et réalisations obtenues au cours des décennies de carrière dont sont nombreuses. Il est considéré comme le chanteur hispanique américain le plus important de ces derniers temps. Mais ce dont peu parlent, c’est sa vie personnelle énigmatique et turbulente, des aspects sombres qui aujourd’hui n’ont pas encore été entièrement clarifiés.

Et c’est que depuis son enfance sa légende artistique a été liée à la tragédie familiale. Luis Miguel Gallego Basteri est né à San Juan, Porto Rico le 18 avril 1970, son père était le chanteur espagnol Luis Rey et sa mère l’italienne Marcela Basteri. Installé au Mexique en 1980 et avant le manque de ressources résultant d’une carrière musicale infructueuse, Luisito il a insisté surboostez la carrière de votre enfant Avec le soutien de l’acteur Andrés García et de l’ancien chef de la police de la capitale, Antonio Durazo Moreno.

«Durazo est celui qui l’a soutenu dans sa carrière artistique. Il a demandé au président López Portillo d’inviter Luis Miguel à chanter au mariage de sa fille Paulina. Luis Rey était un grand homme d’affaires, il a demandé des billets pour inviter les dirigeants de la maison de disques et leur faire voir comment son fils chantait », a déclaré le journaliste César Hernández à l’émission En sus batlas. La relation de Luis Miguel avec Andrés García était si étroite qu’il l’a appelé «oncle» (Photo: Archive)

À l’âge de onze ans, Luis Miguel est devenu une idole en apparaissant sur le programme emblématique Siempre de domingo, grâce au soutien d’El Negro Durazo, cependant, son histoire artistique depuis le début était pleine de mensonges, puisque Luis Rey lui-même cachait son nationalité et origine de votre famille.

“On sait que ses parents ne se sont jamais mariés, il est très difficile d’avoir une stabilité familiale quand ce n’est pas quelque chose qu’il a vu à la maison. C’était très difficile pour lui d’avoir une vie normale, c’est son père qui décidait de tout, le dominant; sa mère devait juste obéir», A mentionné la journaliste Jessica Sáenz dans l’émission.

Et on dit que Luis Miguel n’a pas pu générer de lien familial depuis qu’il était petit car “il ne l’a pas appris à la maison”, un modèle de comportement qui continue de survivre dans sa vie d’adulte. “La renommée l’a conduit à être physiquement entouré de gens, mais à avoir le cœur vide”, a déclaré le journaliste Rocío Maldonado. «Il a été protégé de telle manière que même ses employés ne peuvent pas le voir dans les yeux car il ne veut pas générer d’empathie avec qui que ce soit». Jusqu’à aujourd’hui, on ne sait pas où se trouve Marcela Basteri, la mère de Luis Miguel, malgré les informations faisant état de sa mort, cela n’a pas été officialisé (Photo: fichier)

Selon les spécialistes de sa carrière, Luis Miguel n’a pas pu être un bon père car il “répète le schéma” de Luis Rey. “Ayant combattu contre ce père oppressif, mais en même temps étant maintenant un père qui n’est pas un bon père, il semble qu’il ne soit pas intéressé après avoir eu un père terrible”Dit Maldonado.

Sous la tutelle de son père pendant sept ans, le jeune Luis Miguel a enregistré neuf albums studio et a réussi à se produire dans les festivals importants de Viña del Mar, au Chili et de San Remo, en Italie. Selon les critiques, ce succès précoce était dû à l’ambition de Luis Rey, qui à travers son fils voulait vivre son propre rêve de gloire:

“La frustration de ne pas être plus qu’une seule star à succès et de vouloir projeter, évacuer tout succès qu’il n’a pas obtenu grâce à son fils, puis il a découvert que non seulement il allait obtenir le succès qu’il n’avait pas réussi, mais qu’il allait obtenir l’argent qu’il n’avait jamais imaginé », a déclaré Maldonado. Alejandro et Sergio Basteri, les frères de Luis Miguel, vivent comme lui, loin des projecteurs (Photo: Archive)

On sait que Luisito Rey, à son avis, a collecté et administré les revenus de son fils, et les critiques s’accordent à dire qu’il les a dépensés «pour les vices et les femmes», générant une relation familiale dure et épuisée.

À l’âge de 18 ans et après avoir découvert une mauvaise gestion financière du fait de son père, Luis Miguel est devenu indépendant, mettant sa carrière entre les mains de l’Argentin Hugo López, avec qui il «est parti de zéro».

“Il m’a donné une interview chez lui pour me dire qu’il venait d’avoir 18 ans, qu’à partir de ce moment, il allait commencer à gérer sa carrière, soudain il a commencé à me dire des choses très privées, beaucoup sur ce qu’il traversait, J’étais même en train de pleurer et lui et à ce moment il m’a dit: “ Je donnerais toute ma carrière, tout ça pour avoir ma famille à un dîner de Noël, avec mes parents, avec mes frères ”, les larmes me sont montées aux yeux», A rappelé le journaliste Víctor Hugo Sánchez. Luis Miguel a approché Michelle Salas il y a quelques années lorsque la jeune femme a publiquement admis qu’elle était sa fille, mais la coexistence était momentanée (Photo: File)

Actuellement, Luis Miguel a 50 ans et a trois enfants «reconnus»: Michelle Salas, fruit d’une histoire d’amour passagère avec l’actrice Stephanie Salas; et Miguel et Daniel, qu’il a procréés avec Aracely Arámbula. Cependant, On sait qu’aucun d’entre eux ne coexiste ou n’agit comme une figure paternelle, ce qui l’a conduit à être considéré comme un «mauvais père», ce que ses détracteurs attribuent au manque d’unité familiale que le chanteur a vécu à la première personne dès ses premières années. .

Source: Infobae