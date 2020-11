Ce soir, à Rennes, ils peuvent assurer leur place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec deux matches à revendre.

Dimanche, ils font face à un examen sérieux de leurs lettres de créance lorsqu’ils accueillent Jose Mourinho de retour au Bridge avec son Tottenham en tête de table.

Il est difficile de ne pas être attiré par cet affrontement entre maître et apprenti, Lampard face à son ancien mentor. Mais le manager de Chelsea connaît les dangers de regarder trop loin et n’a pas tardé à avertir ses joueurs de tomber dans ce piège avant Rennes.

«Je suis pleinement concentré sur le défi de Rennes car je pense que lorsque vous êtes en Ligue des champions face à une équipe au niveau de Rennes, dont j’ai été très impressionné lorsque nous les avons joués à Stamford Bridge avec 10 hommes, alors vous glissez », dit-il. «Tout le monde n’arrête pas de dire que si vous obtenez le résultat, vous êtes dans le groupe et cela pourrait être fait.

«Mais si nous obtenons un mauvais résultat, nous rendons les deux matchs difficiles car nous irons à Séville ensuite. Je ne penserai pas trop loin à dimanche de Tottenham car je veux considérer Rennes au pied de la lettre.

«Je suis satisfait (de notre forme) et je pense qu’il est maintenant important d’avoir un équilibre. J’ai parlé d’essayer d’être humble après le résultat du week-end.

«Nous devons avoir un bon équilibre de sentiment que les joueurs devraient avoir en gagnant des matchs et en étant en bonne position. Mais aussi une vraie attitude et une volonté de s’améliorer, car six matchs sonne bien, mais dès que nous baissons les niveaux ou que nous ne nous préparons pas correctement, cela changera.

Malgré ces commentaires, il est impossible d’ignorer le sentiment croissant d’attentes au sein de l’équipe de Chelsea, qui s’est même emparée de Mount – un joueur dont la pondération et la maturité sont si appréciées par Lampard et le manager de l’Angleterre Gareth Southgate.

S’adressant à leurs perspectives de titre, il a déclaré: «Cela a toujours été notre objectif. Nous savons ce que nous pouvons réaliser, nous connaissons le niveau des joueurs de ce groupe.

Stade Rennais v Chelsea: aperçu du match de la Ligue des champions

«On ne peut jamais se contenter d’être en tête du groupe en Ligue des champions, de se hisser en tête du championnat et d’en faire le tour. Nous ne pouvons jamais nous contenter de cela. Nous savons ce que nous pouvons faire et notre objectif est toujours d’être numéro un et de pousser pour les titres. Nous savons que nous pouvons le faire.

«Le plus important pour le moment est d’essayer de maintenir l’élan. Passez d’un match à l’autre et essayez d’entrer dans chacun avec la mentalité de le gagner.

«Quand vous continuez, vous entrez dans chaque match en voulant gagner. Nous sommes bien placés pour le moment mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter. Ce sont des moments passionnants, mais nous sommes tellement prêts à continuer à travailler dur.

Il pense notamment qu’il y a eu un changement dans l’attitude de Chelsea après avoir échoué à maintenir son impressionnant début de saison dernière.

Il a ajouté: «La cruauté que nous avons maintenant pour tuer les matchs, pour marquer des buts (a changé). Vous pouviez voir contre Newcastle, c’était un match difficile et peut-être que la saison dernière, nous y serions allés et nous aurions peut-être eu du mal à marquer et à garder une feuille blanche.

«L’évolution de nos performances et la façon dont nous jouons en ce moment, vous pouvez dire que nous sommes devenus plus solides en défense, en tant qu’unité défensive et en équipe.

«Être impitoyable devant le but. Nous avons montré que nous avons marqué beaucoup de buts cette saison, mais nous ne sommes jamais satisfaits. Nous savons ce que nous pouvons accomplir en tant que groupe et espérons pouvoir continuer à gagner des matchs, rester forts mentalement parce que la saison est très difficile.

«Il y a tellement de matchs à venir, nous devons donc commencer les matchs avec la confiance que nous allons gagner et je pense que c’est la différence entre la saison dernière et cette saison jusqu’à présent.