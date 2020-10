Google contre Oracle, une guerre de dix ans sur l’avenir du logiciel, a touché à sa fin à la Cour suprême cette semaine comme une bataille de métaphores. Pendant deux heures, les juges et les avocats ont comparé Java – le langage de codage acquis par Oracle en 2010 – à un menu de restaurant, une chanson à succès, une équipe de football, un système comptable, les instructions pour trouver un mélange d’épices dans une épicerie. store, un manuel de sécurité et la disposition du clavier QWERTY.

“Prédiction: le camp qui remportera la bataille de la métaphore gagnera l’affaire”, a tweeté Sarah Burstein, professeure au Collège de droit de l’Université de l’Oklahoma.

Le recours à des analogies familières n’était pas nécessairement surprenant. Google v. Oracle couvre une question complexe: quels éléments du code informatique peuvent être protégés par le droit d’auteur, et si ce code est couvert par le droit d’auteur, quand il est toujours légal d’en utiliser des parties dans le cadre d’un usage loyal. L’argument remonte à une décennie, lorsque Google a procédé à une ingénierie inverse de Java lors de la création de sa plate-forme Android. Au cours du processus, il a copié «la structure, la séquence et l’organisation» de certains packages d’interface de programmation d’application (API) Java, qui permettent des actions informatiques de base. Oracle a intenté une action en justice, et après de multiples procès et un retard lié au coronavirus, la Cour suprême a entendu l’argument cette semaine.

Google utilisait-il un outil ou exploitait-il une œuvre créative?

Après une matinée d’arguments oraux longtemps retardés mercredi, les deux parties ont déclaré leur victoire. Le responsable des affaires mondiales de Google, Kent Walker, a déclaré que le tribunal avait «confirmé l’importance» des droits légaux protégeant l’interopérabilité des logiciels, tandis que l’avocat général d’Oracle, Dorian Daley, a déclaré que le tribunal «serait d’accord avec nous pour dire que tous les logiciels sont couverts par le droit d’auteur». Tiffany Li, membre du projet de société de l’information de la Yale Law School, a mis en garde contre toute lecture excessive des débats. «Il est difficile de deviner comment une affaire se déroulera sur la base des arguments», dit-elle à The Verge. “Mais c’est intéressant parce que vous obtenez un peu de perspective sur ce qui pourrait intéresser particulièrement les juges.”

La construction de métaphores pour l’API de Java a permis aux juges de se demander si le code était un outil de base que Google utilisait parce que c’était l’option la plus efficace, ou s’il s’agissait d’un travail créatif original que Google exploitait injustement pour éviter de faire son propre travail. «Quelqu’un pourrait soutenir que si une équipe prend vos meilleurs joueurs, une équipe de football, la seule façon pour ces joueurs de performer à un niveau élevé est de donner à cette équipe votre livre de jeu. Je ne pense pas que quiconque dirait que c’est vrai », a soutenu le juge Clarence Thomas – assimilant vaguement les bibliothèques de code Java aux joueurs de football.

L’avocat de Google, Thomas Goldstein, a fait valoir que l’analogie du football manquait au point – Oracle n’essayait pas de garder des «fans» pour son équipe sportive, juste des «prisonniers» pour sa plate-forme Java SE. «Pourquoi le Congrès voudrait-il une règle qui dit: ‘d’accord, ces développeurs sont extrêmement familiers avec ces commandes. Ils sont utilisés pour écrire des programmes informatiques créatifs. Rendons-le aussi inefficace que possible pour eux? », A-t-il dit. “Le seul résultat de la règle d’Oracle qu’il souhaite que vous adoptiez est de rendre la programmation informatique incroyablement inefficace afin que nous ayons moins de programmes informatiques créatifs.”

«Si vous laissez quelqu’un avoir un droit d’auteur sur ce sujet maintenant, il contrôlerait toutes les machines à écrire.»

Une comparaison récurrente avec les claviers était plus sympathique pour Google. “Vous n’aviez pas besoin d’avoir un clavier QWERTY sur les machines à écrire au début”, tout comme Google aurait pu créer un code qui ne faisait pas référence à Java, a déclaré le juge Stephen Breyer en interrogeant l’avocat d’Oracle. “Mais mon Dieu, si vous laissez quelqu’un avoir un droit d’auteur sur ce sujet maintenant, il contrôlerait toutes les machines à écrire, ce qui n’a vraiment rien à voir avec le droit d’auteur.”

Les juges ne semblaient pas nécessairement convaincus que l’API d’Oracle n’était pas protégée par le droit d’auteur, mais ils semblaient potentiellement sympathiques aux arguments selon lesquels Google appliquait le code de manière transformative d’une manière qui compte comme une utilisation équitable. «J’ai le sentiment que Google a plus de chances de gagner sur l’utilisation équitable que sur le droit d’auteur», déclare Pamela Samuelson, codirectrice du Berkeley Center for Law & Technology.

Google contre Oracle pourrait avoir des implications massives pour les développeurs de logiciels. Un groupe de 83 informaticiens, y compris de nombreux sommités de la conception de logiciels, a déposé un mémoire affirmant qu’une victoire de la Cour suprême pour Oracle découragerait les développeurs de s’appuyer sur le code existant pour améliorer quelque chose ou de concevoir des logiciels interopérables. «Le logiciel deviendra plus difficile à utiliser car le passage à un service concurrent obligera les utilisateurs à apprendre une interface inconnue», ont-ils averti. «Plutôt que de passer à des logiciels plus innovants, les utilisateurs resteront bloqués dans des systèmes obsolètes.»

Mais le désordre des métaphores a laissé des doutes sur la mesure dans laquelle les juges ont compris la différence entre une API – qui est un élément clé du code opérationnel qui permet à différents logiciels de fonctionner ensemble – et le code d’une application discrète. “Ce qui m’a frappé, c’est que je ne sais pas si l’avocat de Google a vraiment expliqué ce qu’est une API. Et ce n’est pas l’idéal », dit Li.

“Je ne sais pas si l’avocat de Google a vraiment expliqué ce qu’est une API.”

Et malheureusement, la plupart des analogies de l’audience ne correspondent pas très facilement au droit d’auteur actuel. Un clavier QWERTY serait couvert par des brevets, pas par le droit d’auteur, par exemple – et les accusations de contrefaçon de brevet ont été abandonnées par rapport à l’affaire il y a des années. (Comme l’avocat d’Oracle Joshua Rosenkranz l’a souligné, “il n’y avait jamais rien d’expressif dans QWERTY. … C’était purement mécanique.”) Des comparaisons comme le livret de football aboutissent à des notions générales d’équité, mais ce n’est pas nécessairement ce sur quoi cette affaire devrait s’articuler. . Il y a aussi encore plus de questions juridiques sur lesquelles le tribunal pourrait trancher, comme si un verdict antérieur du jury aurait dû être rejeté.

Du côté positif, Li était au moins quelque peu encouragé par le temps accordé aux questions sur l’avenir de l’informatique, pas seulement sur la logique du codage. “De nombreux juges se demandent ce que cela signifie pour l’industrie du logiciel?” elle dit. «Et c’est intéressant parce que les gens qui travaillent réellement dans la technologie, je pense que la plupart d’entre eux se rendent compte qu’il y a tellement d’utilisation de code libre et open source qui est juste fondamental dans tant de logiciels. Donc, limiter la possibilité pour les gens d’utiliser ce genre de chose ou de créer leur propre code qui pourrait copier ou emprunter ou faire référence à du code existant – cela limiterait considérablement l’industrie. “