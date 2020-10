La coordinatrice de la réponse au coronavirus à la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, a mis en garde contre une propagation “très différente” du coronavirus cet automne lors d’un événement à l’Université du Connecticut à Hartford jeudi. Le nord-est était autrefois un foyer pour le coronavirus au début de la pandémie et voit maintenant les hospitalisations grimper à nouveau. Birx a déclaré que certaines des façons dont les responsables du Nord-Est ont combattu le virus en avril et en mai pourraient ne pas fonctionner cet automne.

Les États du Nord-Est voient des “signes inquiétants” indiquant qu’ils pourraient redevenir des points chauds, a déclaré Birx lors d’une conférence de presse jeudi, rapporte ABC News. Elle a dit qu’il était “encore tôt” et que les responsables “peuvent continuer dans le Nord-Est à contenir le virus”. Lorsque le temps commence à se refroidir, le coronavirus pourrait se transmettre plus rapidement qu’auparavant au sein des familles et des groupes dans les écoles ou les lieux de travail, même là où les gens prennent des précautions, a expliqué Birx. Les fonctionnaires ont appris cette leçon pendant l’été dans le sud, lorsque les gens restaient à l’intérieur pour la climatisation.

«Je porte ce masque pour dire à chaque Américain que je pense que c’est important.» Interrogé sur le fait que la présidente utilise moins son expertise et celle du Dr Fauci, et plus celle du Dr Atlas, le Dr Birx dit «Je pense qu’il est essentiel de ne pas confondre le peuple américain.» # Wbz pic.twitter.com/FCHcgoV8Je – Christina Hager (@HagerWBZ) 9 octobre 2020

“Ce que nous voyons dans la communauté est beaucoup plus répandu dans les foyers et lors d’occasions sociales, de petits rassemblements où les gens sont entrés à l’intérieur, ont enlevé leur masque pour manger, boire ou se socialiser”, a expliqué Birx. Elle a ensuite partagé un message dur pour les résidents du Connecticut. “Le type de propagation que nous constatons actuellement est très différent de celui que nous avons connu en mars et avril”, a expliqué Birx. “Ce que nous avons fait au printemps ne fonctionnera pas à l’automne.”

Vendredi, Birx s’est rendue à Cambridge, dans le Massachusetts, où elle a rencontré le gouverneur Charlie Baker et un groupe de présidents d’université du MIT. Elle a déclaré que l’État et d’autres États du Nord-Est assistent à une “propagation silencieuse” du virus, où davantage de personnes l’attrapent mais sont asymptomatiques. Birx pense également que le Massachusetts n’a pas besoin de fermer à nouveau les lieux de travail et les entreprises. “Et ce que nous voulions clarifier, c’est que les actions doivent cette fois se produire au niveau personnel dans nos maisons privées plutôt que seulement dans les espaces publics”, a déclaré Birx vendredi, rapporte la WCVB. “Parce que les espaces publics sont devenus très sûrs.”

Birx a également averti qu’il était important que les Américains ne soient pas laxistes avec les directives pendant la saison des vacances. “C’est ce que nous avons vu se produire dans le sud. Les gens baissaient la garde lorsqu’ils étaient avec des amis et de la famille”, a déclaré Birx, note WBZ. “Ils ont enlevé leurs masques … ceux qui deviennent des événements qui se propagent.”