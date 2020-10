Si l’on en croit les rapports, la Corée du Nord est en mouvement avec ses missiles balistiques tandis que Donald Trump est occupé à lutter contre le COVID-19. Selon des sources de renseignement sud-coréennes et américaines dans The Korea Herald, la RPDC déplace quatre de ses lanceurs mobiles ICBM dans une usine automobile à l’extérieur de Pyongyang.

“Le missile est plus gros que celui qu’ils ont tiré en 2017 et nous pensons qu’ils le montreront lors d’un défilé militaire le 10 octobre”, a déclaré un responsable à Séoul. La nation communiste a tiré son premier ICBM, un Hwasong-15, en 2017 et a déclenché la fameuse «réaction de feu et de fureur de Trump».

Les services de renseignement sud-coréens et américains ont repéré la Corée du Nord déplaçant un missile balistique intercontinental, ainsi que quatre lanceurs mobiles, dans une usine automobile à la périphérie de Pyongyang, a déclaré samedi un responsable de Séoul à un média local. HVVMjiY0P9 – Ross O’Connor (@RosOConchobhair) 4 octobre 2020

Le Korea Herald note que la Corée du Nord prévoit probablement “une démonstration de force” pour l’anniversaire de la fondation du parti au pouvoir. Pourtant, les missiles et les mouvements rapportés soulèvent des questions sur l’aide que la nation aurait pu recevoir pour produire la plus grosse fusée.

Le rapport indique également qu’un projet de sous-marin nord-coréen pourrait être lancé, dévoilant de potentiels missiles lancés par des sous-marins et un “sous-marin amélioré” au chantier naval de Sinpo South.

Les mouvements rapportés par la Corée du Nord sont les premiers depuis mars et font suite à une paire de rumeurs sur la santé du dirigeant de la RPDC Kim Jong-un, y compris un canular mortel qui a laissé le monde spéculer sur les prochaines mesures de la nation. C’est aussi le dernier depuis l’échec des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord sur la poursuite du développement nucléaire.

Cette décision intervient également alors que Donald Trump est hospitalisé à la suite de son test COVID-19 positif vendredi. Trump aurait travaillé pendant son séjour au Walter Reed Medical Center. Cependant, le manque d’informations et les tentatives de clarification des rapports sur le statut de Trump ont conduit de nombreuses personnes à penser aux tactiques de la RPDC avec leurs dirigeants.

Les spéculations autour de la vidéo et des photos de Trump à l’hôpital se sont poursuivies tout au long du week-end. En revanche, son personnel médical a continué à esquiver des questions sur son statut actuel et des informations vitales.

Trump serait sur le point de quitter lundi et on ne sait pas s’il se concentre actuellement sur des affaires liées à la nation communiste ou s’il a été informé des derniers développements.