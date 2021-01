N

La Corée du Nord a montré de nouveaux missiles balistiques lancés par sous-marins en cours de développement et d’autres équipements militaires lors d’un défilé qui a souligné les appels provocants du chef Kim Jong-un à étendre le programme d’armes nucléaires du pays.

Les médias d’État ont déclaré que M. Kim avait occupé le devant de la scène lors du défilé de jeudi soir célébrant une importante réunion du parti au pouvoir au cours de laquelle il avait promis des efforts maximaux pour renforcer le programme nucléaire et de missiles qui menace les rivaux asiatiques et la patrie américaine pour contrer ce qu’il a qualifié d’hostilité américaine.

Au cours d’un congrès de huit jours du Parti des travailleurs qui s’est terminé mardi, il a également révélé son intention de sauver l’économie du pays, frappée par les sanctions américaines pour ses ambitions nucléaires, les fermetures de frontières liées à la pandémie et les catastrophes naturelles qui ont anéanti les cultures.

Les revers économiques ont laissé M. Kim sans rien à montrer pour sa diplomatie ambitieuse avec Donald Trump, qui a déraillé en raison de désaccords sur l’allégement des sanctions en échange d’étapes de dénucléarisation nord-coréenne, et a poussé M. Kim au moment le plus difficile de son règne de neuf ans.

Le ministre nord-coréen de la Défense a déclaré dans un discours que l’armée “punirait complètement les forces hostiles” si elles menaçaient la sécurité du Nord

Les commentaires de M. Kim visent à faire pression sur le nouveau gouvernement américain de Joe Biden, qui a précédemment qualifié le dirigeant nord-coréen de “voyou” et accusé M. Trump de chasser le spectacle plutôt que de restreindre significativement les capacités nucléaires du Nord.

Le dirigeant nord-coréen n’a pas exclu la possibilité de pourparlers, mais a déclaré que le sort des relations bilatérales dépend de la question de savoir si Washington abandonne sa politique hostile envers Pyongyang.

La télévision d’État nord-coréenne a diffusé vendredi des images montées du défilé qui montraient des milliers de civils et de soldats rugissant et des feux d’artifice explosant au-dessus alors que M. Kim sortait d’un bâtiment et prenait sa place sur un podium sur la place Kim Il Sung, du nom de son grand-père et le fondateur du pays.

Des milliers de civils et de soldats ont rugi et des feux d’artifice ont explosé à la sortie de M. Kim

M. Kim, vêtu d’un chapeau de fourrure noire et d’un trench en cuir, a fait un signe de la main et a souri largement alors que ses troupes scandaient «Défendons Kim Jong Un avec nos vies! et “Protéger par nos vies le Comité central du Parti des travailleurs de Corée dirigé par le grand camarade Kim Jong Un!”

Des reportages et des vidéos des médias d’État suggèrent qu’il n’a pas prononcé de discours pendant le défilé.

Son ministre de la Défense, Kim Jong Gwan, a déclaré dans un discours que l’armée nord-coréenne “mobiliserait de manière préventive notre plus grande puissance pour punir complètement les forces hostiles” si elles menaçaient la sécurité du Nord.

Le défilé a eu lieu quelques jours avant que Joe Biden, qui avait précédemment qualifié M. Kim de «voyou», ne soit nommé président des États-Unis.

Des avions militaires ont volé en formation dans le ciel sombre, utilisant ce qui semblait être des fusées éclairantes pour former le symbole du Parti des travailleurs – un marteau, une brosse et une faucille.

Des spectateurs agitant le drapeau, démasqués malgré une campagne nationale fervente pour repousser le coronavirus, ont applaudi alors que les troupes déployaient certaines des armes les plus avancées du pays, y compris des missiles balistiques lancés par sous-marins décrits par l’Agence centrale de presse officielle coréenne comme “l’arme la plus puissante du monde. “.

Le nouveau type de missiles lancés par des sous-marins était plus gros que ceux que la Corée du Nord avait précédemment testés.

Le Nord a également présenté une variété d’armes à combustible solide conçues pour être tirées à partir de lanceurs terrestres mobiles, ce qui étend potentiellement sa capacité à frapper des cibles en Corée du Sud et au Japon, y compris des bases militaires américaines.

KCNA a déclaré que le défilé présentait d’autres missiles capables “d’annihiler complètement les ennemis de manière préventive en dehors de (notre) territoire”.