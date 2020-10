Pendant presque toute l’année 2020, le monde a traversé la pandémie de COVID-19. Alors que les États-Unis sont toujours confrontés à la crise sanitaire pour le moment, un pays spécifique affirme qu’il est actuellement exempt de COVID-19. Lors d’une célébration du 75e anniversaire du Parti des travailleurs, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que le pays était exempt de cas de COVID-19. Comme l’a noté CNN, les experts étaient auparavant sceptiques sur la façon dont la Corée du Nord aurait pu échapper aux effets de la pandémie, d’autant plus que la maladie a frappé incroyablement durement le pays voisin, la Chine.

Jong-un a déclaré à une grande foule sans masque à Pyongyang qu’il était reconnaissant qu’il n’y ait pas un seul cas de coronavirus dans tout le pays. Au cours de son discours, le chef s’est apparemment étouffé en discutant des différentes difficultés que la Corée du Nord a dû traverser, telles que celles liées à la saison des typhons et, bien sûr, au COVID-19. Il a déclaré qu’il espérait que la Corée du Sud pourra surmonter la pandémie de coronavirus et que les deux pays pourront éventuellement “se tenir la main”. CNN a noté que Jong-un est entré dans le défilé sans masque et qu’il a embrassé des enfants qui lui ont donné des fleurs. Il ne semble pas y avoir de distanciation sociale dans la foule, qui ne semble pas non plus porter de masques.

Il convient de noter que les experts ne peuvent pas être sûrs de la validité des affirmations de Jong-un. Ces experts avaient précédemment exprimé leur scepticisme quant à l’idée que la Corée du Nord aurait pu échapper aux luttes de la pandémie COVID-19 étant donné sa proximité avec la Chine, où se trouvaient les premiers cas signalés de la maladie. Ils ont noté qu’il est possible que le pays n’ait pas identifié certains cas en raison d’un manque de tests. De plus, il est possible qu’ils aient réussi à traiter de petits groupes de cas et qu’ils ne les signalent pas.

En juillet, l’Agence centrale de presse officielle coréenne a rapporté que Jong-un avait convoqué une réunion d’urgence pour faire face à la pandémie de coronavirus. Il aurait cherché à mettre en place un “système d’urgence maximum et à émettre une alerte de haut niveau”, et a ajouté que “le virus vicieux pourrait être considéré comme étant entré dans le pays”. Kim et d’autres dirigeants nord-coréens auraient pris des mesures préventives après que la ville frontalière de Kaesong ait eu peur du COVID-19. À l’époque, la Corée du Nord n’avait officiellement reconnu aucun cas de COVID-19 dans le pays.