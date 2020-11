T

La Coupe du monde de rugby féminin passera de 12 nations à 16 à partir de 2025.

La décision a été prise par le Conseil de la Coupe du Monde de Rugby plus tôt cette année mais n’a été annoncée que lundi.

Le président de World Rugby, Bill Beaumont, a déclaré que c’était un “moment marquant” pour le match féminin.

L’ancien international masculin anglais a ajouté: «En 2017, nous avons défini un ambitieux plan de huit ans pour accélérer le développement des femmes dans le rugby … et une ambition d’améliorer et d’élargir le nombre d’équipes participant à des événements de pointe.

«Nous avons vu ces dernières années que de plus en plus d’équipes font une déclaration au niveau international et les syndicats continuent de développer leurs programmes de haute performance pour les femmes.

“L’expansion de la Coupe du monde de rugby ouvre des possibilités de jeu supplémentaires pour les syndicats au plus haut niveau du jeu et crée une incitation supplémentaire pour les syndicats du monde entier à continuer à investir et à se développer dans leurs programmes féminins.”

La Coupe du monde 2021, la neuvième édition depuis le tournoi inaugural en 1991, se tiendra en Nouvelle-Zélande du 18 septembre au 16 octobre. La Nouvelle-Zélande est championne en titre après avoir remporté son cinquième titre.

Le processus de sélection des hôtes pour l’édition 2025 commence en février 2021 et se terminera en mai 2022 par un vote du conseil.

