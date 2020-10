Kara Goucher a un gros problème avec les commentaires du président Donald Trump sur la pandémie de COVID-19. La double coureuse olympique a déclaré à Anderson Cooper de CNN qu’elle “se sentait vraiment méconnue” par le tweet de Trump “N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie.” Trump a envoyé le message lundi en quittant l’hôpital après avoir été traité pour le coronavirus.

Goucher a appris le tweet de Trump pour la première fois alors qu’elle était sur le point de partir pour le Minnesota pour voir son grand-père avant de mourir du COVID-19. “Je me sentais vraiment mal respecté, j’avais l’impression que mon grand-père n’était pas respecté, j’avais l’impression que toutes les personnes qui avaient souffert de cela n’étaient pas respectées”, a déclaré Goucher, rapporté par PEOPLE. Les commentaires de Goucher ont également déclaré que les commentaires de Trump étaient “si sourds et vraiment pas la bonne chose à dire”. Et en parlant de son défunt grand-père, Goucher a ajouté: “C’est ma vie. C’est sa vie. Il prend littéralement ses dernières respirations très douloureuses.”

Goucher a également répondu au tweet de Trump avec son propre message. «Alors que mon grand-père est allongé dans un lit, luttant pour reprendre son dernier souffle à cause de Covid, je ne suis pas sûr d’avoir lu quelque chose de plus choquant ou de sourd dans ma vie. Goucher a annoncé que son grand-père était décédé mardi du COVID-19 alors qu’il était entouré de membres de sa famille. Elle a également remercié ses fans et ses adeptes d’avoir montré leur amour pour son grand-père.

En parlant à Cooper, Goucher a déclaré qu’elle était «heureuse que le président reçoive les meilleurs soins», mais tous les contractants du COVID-19 n’ont pas cette chance. “Ce n’est pas la réalité pour des centaines de milliers d’autres personnes et les membres de leur famille”, a-t-elle expliqué. “C’était juste très dédaigneux.”

“Je n’étais tout simplement pas du tout satisfaite de ce tweet”, a-t-elle ajouté. “[My grandfather’s] la vie est digne et il mérite d’être respecté. “

Goucher, 42 ans, a participé aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et aux Jeux olympiques de 2012 à Londres. Dans les jeux de 2008, Goucher a terminé neuvième dans l’épreuve du 10 000m et dans les jeux de 2012, Goucher a terminé 10e du marathon. Parmi les autres réalisations de Goucher, mentionnons la troisième place au marathon de Boston en 2009, la deuxième place du 10 000 m aux championnats du monde 2007 et la médaille de bronze au marathon de New York 2008. Elle est mariée à Adam Goucher qui a participé aux Jeux olympiques de 2000.